9 октября Vegas City Hall: Стивен Сигал устроит жару в октябре

СЕГОДНЯ 12:50 2018-10-08T12:50:42+03:00

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9 октября в Москве знаменитый актер, кинопродюсер, музыкант и мастер единоборств Стивен Сигал презентует второе громкое бойцовское шоу «ЖАРА В ОКТЯБРЕ» под эгидой его российской промоутерской компании «Жара Fight». Первое шоу «ЖАРА Fight» с размахом прошло 30 мая в Vegas City Hall и положило начало целому циклу ярчайших бойцовских шоу в разных видах смешанных единоборств.

На этот раз на ковре за громкие титулы сразятся лучшие бойцы лиги чемпионов по рукопашному бою, а команда «ЖАРА Fight» снова подарит настоящим ценителем профессиональных единоборств уникальное шоу в спортивно-развлекательном формате. Залитая светом боевая зона в центре уникальной арены позволит увидеть поединок во всех деталях без канатов и сеток, ограничивающих обзор. Концентрированная энергетика больших профессиональных чемпионских боев по универсальным правилам рукопашного боя, настоящие звезды, репутация которых непререкаема, и, конечно же, яркое шоу для зрителей в промежутках между схватками.

«Как мы и обещали после нашего первого громкого турнира, мы продолжаем наш новый убойный формат — «ЖАРА Fight Show», не ограничиваясь отдельными видами спорта, - рассказал вице-президент компании «Жара Fight» Владимир Хрюнов. – На этот раз на одну из самых современных арен для смешанных единоборств в России - Vegas City Hall - выйдут самые яркие звезды мирового профессионального рукопашного боя. Этот формат успешно завоевывает все больше и больше поклонников во всем мире благодаря своей особой динамичности , зрелищности и напряженности. Как и в прошлый раз, мы рассчитываем на полный аншлаг, ведь за качество и уровень поединков отвечает профессиональная команда во главе с маэстро Стивеном Сигалом. В наших планах провести еще два шоу до конца года и выйти на первое место среди российских бойцовских форматов».

Профессиональную команду в бескомпромиссных поединках этапа Лиги чемпионов по рукопашному бою «ЖАРА В ОКТЯБРЕ» представят 6 пар лучших бойцов из разных стран и разных видов единоборств: чемпион мира Европы и России Роман Копылов выйдет на ковер против чемпиона формата «Fight night» Шамиля Дибиралиева, чемпион Мира и Европы по рукопашному бою Максим Ефременко сойдется в титульном поединке с трёхкратными победителем первенства Мира по рукопашному бою среди юношей Константином Симоновым, чемпиона МВД России Ярослава Абрамова ждет конкурентный поединок против Хабиба Гаджиева. Зрелищным обещает стать и бой тяжеловесов - чемпион Мира по кикбоксингу, чемпион мира по версии К1 и профессиональный боксёр Александр Устинов попробует свои силы в «рукопашке» и впервые выйдет на ковер против титулованного спортсмена по армейскому рукопашному бою Сармата Пухова. Также гостей Вегаса ждет особое зрелище – жаркий поединок в женском дивизионе. Российская чемпионка Алексеева Ирина проведет бой за специальный титул и приз против опасной соперницы - Замзагуль Файзоллановой из Казахстана.

Кульминацией бойцовского шоу станет громкий международный титульный бой с участием чемпиона России по рукопашному бою Раймонда Магомедалиева против канадца Райана Форда, который успешно выступает одновременно в боях по боксу и ММА, в том числе побеждал в чемпионатах WSOF и Bellator.

В рамках турнира зрителей ждет выступление самой магнетической певицы российского шоу-бизнеса - Согдианы, а также танцевальное шоу от «Академии танцев Елены Успенской». Многократная Чемпионка России, двукратная обладательница Кубка мира и судья международной категории WDSF Елена Успенская представит номера своих лучших воспитанников - титулованных чемпионов по спортивным танцам. Специальным гостем турнира станет также звезда мирового бокса, чемпион мира в первом тяжёлом весе по версии WBA Гильермо Джонс.