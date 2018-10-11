Самоубийство Михаила Фатеева: Актер из сериала «Глухарь», обвиняемый в педофилии, покончил с собой в СИЗО

СЕГОДНЯ 16:56 2018-10-11T18:03:50+03:00

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Актер Михаил Фатеев, который прославился в съемках сериала "Глухарь", был обнаружен мертвым в СИЗО. Ранее артиста обвинили в совращении 14-летнего мальчика и распространении фильмов для взрослых. По мнению правоохранителей, Михаил Фатеев совершил самоубийство.

Проводится расследование по этому делу, подтвердили "КП" в пресс-службе УФСИН.

- Арестант покончил с собой в одной из карантинных камер СИЗО-3 спустя два дня после поступления в изолятор, - уточнил "Комсомолке" пресс-секретарь УФСИН по Москве Сергей Цыганков. - На месте вызвана следственно-оперативная группа.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 44-летний актер театра и кино Михаил Фатеев был задержан по статье «Развратные действия и распространение порнографических материалов». Пострадавшим является 14-летний разносчик газет. По версии следствия, актер переписывался в социальных сетях с несовершеннолетним, предлагая ему встретиться.

"При задержании актер признался, что он гей с 16 лет и всегда любил молодых парней. Кстати, задерживали его на съемной квартире, в которой он жил вместе с любовником", - сообщил источник "Комсомольской правде".

Михаил Фатеев играл в столичном театре, а аткже снимался в сериалах «Марш Турецкого» и «Глухарь».

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44-летний артист Михаил Фатеев играл в сериалах «Марш Турецкого», «Лесник», «Офицеры». В «Глухаре» он засветился в третьем сезоне в роли участкового. Роли небольшие, но любители сериалов его лицо помнят (подробности)

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