2018-10-11T18:03:50+03:00
Происшествия

Самоубийство Михаила Фатеева: Актер из сериала «Глухарь», обвиняемый в педофилии, покончил с собой в СИЗО

Артиста обвинили в совращении 14-летнего разносчика газет. Михаил Фатеев совершил самоубийство
Екатерина БОЛГОВА
Поделиться:
Комментарии: comments7
Актер Михаил Фатеев.Актер Михаил Фатеев.Фото: Youtube
Изменить размер текста:

Актер Михаил Фатеев, который прославился в съемках сериала "Глухарь", был обнаружен мертвым в СИЗО. Ранее артиста обвинили в совращении 14-летнего мальчика и распространении фильмов для взрослых. По мнению правоохранителей, Михаил Фатеев совершил самоубийство.

Проводится расследование по этому делу, подтвердили "КП" в пресс-службе УФСИН.

- Арестант покончил с собой в одной из карантинных камер СИЗО-3 спустя два дня после поступления в изолятор, - уточнил "Комсомолке" пресс-секретарь УФСИН по Москве Сергей Цыганков. - На месте вызвана следственно-оперативная группа.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 44-летний актер театра и кино Михаил Фатеев был задержан по статье «Развратные действия и распространение порнографических материалов». Пострадавшим является 14-летний разносчик газет. По версии следствия, актер переписывался в социальных сетях с несовершеннолетним, предлагая ему встретиться.

"При задержании актер признался, что он гей с 16 лет и всегда любил молодых парней. Кстати, задерживали его на съемной квартире, в которой он жил вместе с любовником", - сообщил источник "Комсомольской правде".

Михаил Фатеев играл в столичном театре, а аткже снимался в сериалах «Марш Турецкого» и «Глухарь».

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

«Никакого проклятия «Глухаря» не существует»: Виктория Тарасова рассказала о самоубийстве Михаила Фатеева

44-летний артист Михаил Фатеев играл в сериалах «Марш Турецкого», «Лесник», «Офицеры». В «Глухаре» он засветился в третьем сезоне в роли участкового. Роли небольшие, но любители сериалов его лицо помнят (подробности)

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Звезда «Глухаря» задержан за совращение 14-летнего разносчика газет

Актёр предложил мальчишке помочь с работой - и завалил его порнографическими фото (подробности).

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В Москве грузовик насмерть сбил пенсионерку
Московские школьники смогут делать домашние задания онлайн
Шесть снарядов времен ВОВ нашли в Наро-Фоминском округе
Осенний мотофестиваль покажут онлайн 13 октября
Полицейские штурмом взяли квартиру разбойников в Подмосковье
Малолетняя банда ограбила магазин в Подмосковье
С начала года в Подмосковье родилось более 57 тысяч детей
На ВДНХ отреставрируют фонтаны «Дружба народов» и «Каменный цветок»
Птица попала в двигатель Boeinga перед посадкой
В Москве ограничат движение из-за мотофестиваля
В Москве может появиться еще одна канатная дорога
Жители Подмосковья уже более 7 млн раз воспользовались электронной записью ко врачу
В столице прививки от гриппа сделали более 3 миллионов человек
На юго-западе Москвы началось переселение из трех сносимых пятиэтажек
Московский велопрокат установил новый рекорд по числу поездок
Пьяный мужчина устроил дебош на станции метро «Таганская»
«Черному копателю» из Подмосковья грозит 8 лет тюрьмы
В Москве двое мужчин украли из банкомата 4 миллиона рублей
В Москве грабитель в черной маске напал на фармацевта и обчистил кассу аптеки
Пьяный москвич избил фельдшера скорой помощи