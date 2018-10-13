В Москве начали тестировать новые модели электровелосипедов

СЕГОДНЯ 11:50 2018-10-13T11:50:11+03:00

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В столичном прокате новинка - электробайки. Новые модели электровелосипедов уже появились на шести станциях аренды. Всего их более 200 штук. Покататься на них можно будет до конца сезона велопроката - до 1 ноября. Об этом сообщили в мэрии Москвы.

В чем особенность новых электровелосипедов? Они легче. Вес модели снижен c 40 до 27 килограммов. К тому же благодаря электрической тяге новые электробайки развивают скорость до 25 км/час. Имейте в виду, что при достижении максимальной скорости мотор отключится сам - для вашей же безопасности. Порадует и еще один факт - заряда батареи теперь хватит на 30–40 километров. На предыдущей модели можно было проехать не более 20 километров.

- На электробайках установлена система "педал ассист": электрический мотор подстраивается под человека. Чем сильнее велосипедист крутит педали, тем больше ему помогает мотор. Благодаря такой системе управлять скоростью велосипеда проще и удобнее, - сообщают на mos.ru.

Современное на электробайке все: удобным стал и дисплей - на нем теперь постоянно будет отображаться уровень заряда батареи и скорость движения, а при остановке — еще и такая полезная информация, как длительность аренды электробайка, и километраж (пройденный). Также электробайк "сообщит", что необходим ремонт или подзарядка. Если уж совсем сложно разобраться - в корзине, прикрепленной к рулю байка, можно найти подробную инструкцию по использованию.

Новинка - это круто. А цены? Тарифы на обычные велосипеды и электробайки одинаковые. Да и пока позволяет теплая погода - нужно брать электробайк и тестировать. Если новые модели будут востребованнее прежних, в следующем сезоне их количество на станциях увеличат.

СКАЗАНО

- Электровелосипеды появились в столичном велопрокате в 2016 году и сразу стали очень популярными. Благодаря помощи электродвигателя пользователю не требуется прилагать слишком много усилий. Это очень удобно, когда велосипед нужен как транспортное средство — например, добраться от станции метро до работы. Поэтому мы решили обновить модель электробайка и протестировать более легкий, простой и удобный в использовании велосипед, — напомнил заместитель Мэра Москвы, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

КОНКРЕТНО

Новые электровелосипеды появились в следующих пунктах проката:

— № 209 (возле станции метро «Спортивная», выход № 1);

— № 220 (улица Усачева, дом 26);

— № 221 (улица Красная Пресня, дом 3);

— № 241 (возле станции метро «Краснопресненская»);

— № 243 (Бережковская набережная, дом 20, строение 19);

— № 250 (возле башни «Империя» в деловом центре «Москва-Сити» по адресу: Пресненская набережная, дом 6, строение 2).

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