В московской квартире застрелили бизнесмена, которого дочь искала двое суток

СЕГОДНЯ 13:28 2018-10-13T13:33:06+03:00

Убийство может быть связано с поставками оливок в столицу

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В Москве на Нахимовском проспекте застрелили 47-летнего мужчину. Следователи сейчас устанавливают обстоятельства убийства.

- Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) и ч.1 ст. 222 УК РФ (незаконный оборот оружия), - рассказала старший помощник руководителя ГСУ СК России по г. Москве (по взаимодействию со СМИ) Юлия Иванова.

Как уже удалось выяснить следователям, убийство произошло днем 12 октября в квартире жилого дома по Нахимовскому проспекту. Именно там было обнаружено тело 47-летнего мужчины. У него было два огнестрельных ранения. По некоторым данным, мужчина занимался поставками оливок в столицу. Следователи рассматривают версию, что убить бизнесмена могли за долги или другие рабочие моменты. Также в полиции говорят, что ранее дочь бизнесмена обращалась с заявлением, что ее отец двое суток не выходит на связь. Следователи сейчас собирают всю информацию.

- В настоящее время проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на задержание лица, причастного к совершению преступления. Расследование уголовного дела продолжается, - добавила Юлия Иванова.

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