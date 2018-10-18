Сеть 4G покрыла все станции московского метро

СЕГОДНЯ 15:30 2018-10-18T15:31:21+03:00

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Качественный 4G-интернет теперь доступен на всех 259 станциях московской подземки, МЦК и монорельса.

Оператор обеспечил стопроцентное indoor-покрытие сети 4G на всех станциях столичного метро, включая сопутствующую инфраструктуру: переходы, наземные павильоны, эскалаторы и лестницы. Инвестиции в проект превысили 800 млн рублей.

Московский метрополитен – особый инфраструктурный объект, и строительство сети здесь имеет специфику. Все работы по проектированию, установке и настройке оборудования проводились только в ночное время, когда метро закрыто для посетителей. Многие станции относятся к охраняемым объектам культурного наследия, поэтому строительство сети потребовало дополнительного согласования со стороны Департамента культурного наследия города.

Обеспечение связи в метро открывает широкие возможности для развития проектов, связанных с аналитикой «больших данных». Так, Tele2 проанализировала активность абонентов в летние месяцы и определила наиболее популярные линии столичного метро. По итогам июня-августа самыми загруженными стали Таганско-Краснопресненская, Замоскворецкая и Калужско-Рижская линии. За лето на станциях Таганско-Краснопресненской линии абоненты скачали более 125 Тб интернет-трафика, совершили свыше 2 млн звонков общей продолжительностью 27 тыс. часов, что эквивалентно трем годам.

«Московский метрополитен – основа транспортной системы города. Миллионы наших абонентов ежедневно пользуются метро, и нам крайне важно сделать их поездки еще более удобными и комфортными благодаря качественной телефонной связи. Еще в конце 2017 года Роскомнадзор признал Tele2 лидером по LTE в метрополитене. Сегодня мы обеспечили 100%-е покрытие 4G-сети на всех станциях и переходах метро, МЦК и монорельса, что позволит абонентам оставаться на связи в поездках по городу. Кроме того, на всех новых станциях с первого дня их запуска уже будет работать наша сеть, также мы уже готовим инфраструктуру к запуску Московских центральных диаметров – нового транспортного проекта Москвы», - прокомментировал Игорь Жижикин, генеральный ди ректор «Tele2 Москва».