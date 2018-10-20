2018-10-20T15:56:45+03:00
Общество

Личность мамы малыша, найденного в Подмосковье, удалось установить

Поисками женщины занимается полиция
Анастасия ВАРДАНЯН
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Фотографии мальчика облетели социальные сетиФотографии мальчика облетели социальные сети
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Вся страна переживает за судьбу малыша, который был найден в Подмосковье 14 октября. Все это время кроха, которому врачи дали имя Саша, находится в больнице города Монино. Фотографии мальчика облетели социальные сети, да и шумиха в прессе оказалась весьма кстати.

В пятницу, 19 октября, правоохранителям удалось установить личность его мамы. Сделать это помогли неравнодушные люди, которые узнали мальчика на фото и позвонили на телефон экстренных служб.

- В настоящее время ведется поиск фактического местонахождения матери, - сообщили «Комсомолке» в СУ СК РФ по Московской области.

Скорее всего, женщина жива и здорова и попросту бросила ребенка.

Ничей.Сашку бросили родители. Одного, в чужом подъезде. Теперь он ничей.

- В больницу, где находится мальчик, мама до сих пор не обращалась – сообщила «КП» детский омбудсмен Подмосковья Ксения Мишонова. – Его продолжают лечить от ОРВИ. К счастью, ребенок идет на поправку.

У мамы мальчика все еще есть шанс одуматься и самой придти в полицию. Напомним, по факту оставления ребенка в опасности ранее было возбуждено уголовное дело. Тем временем маленького Сашу готовы усыновить десятки семей.

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Родные мама и папа мальчика не выходят на связь (подробности).

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