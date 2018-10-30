Реставрация старины в Москве: Дом беседующих змей, французский дворец и атланты на Солянке

СЕГОДНЯ 01:15 2018-10-30T01:19:01+03:00

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В центре Москвы что ни дом, то история. Каждый из старинных особняков берегут и, если нужно, капитально ремонтируют. За последние годы в столице обновили сотни зданий-памятников. Только в этом году среди них - знаменитый Дом с писателями в Плотниковом переулке и особняк Анны Кекушевой со львом на крыше на Остоженке. Сейчас начинается реставрация еще нескольких охраняемых государством зданий. В Мосгорнаследии рассказали, что и когда в них изменится.

Усадьбу Латышевых-Бахрушиных-Бардыгиных на Воронцовом поле построили в стиле модерн в первой половине XIX века. С 1952 года в ней работает посольство Индии. Светильники над карнизом и на ограде обвиты скульптурами змей, поэтому особняк называют домом беседующих змей.

Что сделают: по исторической фотографии 1930 года восстановят металлическое завершение шатра на кровле и фигурный парапет на главном фасаде.

Когда: ориентировочно в 2019 году.

Гараж Госплана, известный как здание-фара

На Авиамоторной улице восстановят гараж Госплана, известный как здание-фара. Одно из огромных окон сделано круглым, в виде фары. Как называл его сам архитектор - «глаз». Это последнее крупное здание, созданное в 1936 году по чертежам знаменитого архитектора Константина Мельникова.

Что сделают: на фасадах заделают трещины, отремонтируют цементную штукатурку и покроют стены защитными растворами. Гараж Госплана покрасят в белый и желтый цвета.

Когда: 2019 год.

В начале прошлого века двухэтажное здание в стиле модерн было доходным домом супругов Анжелики и Германа Бройдо и мецената Викторина Бурдакова

Сейчас в особняке в Денежном переулке находится посольство Республики Чили. А в начале прошлого века двухэтажное здание в стиле модерн было доходным домом супругов Анжелики и Германа Бройдо и мецената Викторина Бурдакова.

Что сделают: по архивным фотографиям и документам восстановят испорченные украшения на фасадах, а также кровлю и ограду. В начале XX века здание напоминало французский дворец в миниатюре, в том числе благодаря оформлению крыши. Теперь реставраторы все вернут.

Когда: к весне 2019 года.

Одноэтажный серый деревянный домик с мезонином с 1818 года стоит в Хамовниках

Одноэтажный серый деревянный домик с мезонином с 1818 года стоит в Хамовниках - сейчас на улице Бурденко. Этот особняк коллежского советника известен как Дом Палибина. В здании сохранились уникальные печные изразцы и редкая интерьерная роспись по бумаге.

Что сделают: уже расчистили двухвековую древесину от грязи и старой краски, убрали разрушенные части каменного цоколя. Дальше здание будут укреплять и обрабатывать специальным огнезащитным составом.

Когда: в 2019 году.

На Солянке началась реставрация Дома с атлантами

На Солянке началась реставрация Дома с атлантами - бывшего доходного дома с чайным магазином торгового дома «Д. и А. Расторгуевы». Он построен в 1882 году.

Что сделают: сейчас специалисты усиливают конструкции стен, укрепляют аварийные участки кирпичной кладки, устанавливают подпорные стойки для поддержания перекрытий. Потом займутся восстановлением исторического вида здания.

Когда: 2019 год.

Доходный дом «Товарищества Депре»

Доходный дом «Товарищества Депре» с магазином и винными подвалами появился в конце XIX века. Он принадлежал одной из самых знаменитых виноторговых фирм дореволюционной России. Фасады выходят на две улицы - Петровку и Неглинную.

Что сделают: укрепят конструкции, обновят уцелевшую на фасаде старинную вывеску на русском и французском языках.

Когда: до конца 2019 года.

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