Роспотребнадзор нашел нарушения на всех точках продажи шаурмы в Москве

СЕГОДНЯ 12:25 2018-10-24T12:44:36+03:00

Сам факт приготовления пищи в палатке, где нет воды, канализации, не соблюдаются условия хранения продуктов, уже вызывает отторжение от еды Фото: Михаил ФРОЛОВ

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Сотрудники Роспотребнадзора с июня по октябрь этого года проверили 251 точку продажи шаурмы в Москве. Среди них не оказалось ни одной, в которой не было бы нарушений. Об этом сегодня, 24 октября, говорится в официальном сообщении пресс-службы ведомства.

Санитарные врачи шерстили забегаловки с шаурмой по требованию прокуратуры. Москвичи постоянно жаловались на отравления от шаурмы и разные другие нарушения. Инспекторы не просто заглянули за прилавок торговых точек, но еще и провели лабораторные исследования сырья и готовой продукции. И мягко говоря, сильно удивились (см. «Конкретно»).

«Во всех проверенных предприятиях выявлены нарушения законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, требований технических регламентов», - сообщает столичный Роспотребнадзор.

Из взятых 316 образцов шаурмы и продуктов 173 (54 %) оказались напичканы разными вредными микробами. В том числе патогенным золотистым стафилококком, от которого у едока повышается температура, зуд и жжение в глазах, гнойные высыпания по всему телу, тошнота, рвота, падает иммунитет.

«В 140 смывах с рук персонала, инвентаря и оборудования обнаружены бактерии группы кишечной палочки, в том числе с рук поваров выделен патогенный золотистый стафилококк», - отмечается в сообщении.

При этом инспекторы выбросили в помойку 1 640 кило сомнительной готовой шаурмы, овощных нарезок и других продуктов. Кроме того, составили 293 протокола об административном правонарушении, в том числе 202 протокола о временном запрете работы. Торговые точки сейчас опечатаны. По решению суда уже закрыты 112 точек продажи шаурмы на срок от 30 до 90 суток. Еще 93 дела пока находятся на рассмотрении в районных судах. В 16 случаях решили не закрывать торговлю, а ограничились денежными санкциями. Всего выписали штрафов на 5 миллионов 967 тысяч рублей.

«Устранение нарушений на точках общественного питания, продающих шаурму, находится на контроле управления Роспотребнадзора по Москве», - говорится в заключении отчета ведомства.

Напомним, столичные власти не раз наводили порядок с уличными точками шаурмы. Последний раз их массово убирали с улиц в 2016 году.

- Сам факт приготовления пищи в палатке, где нет воды, канализации, не соблюдаются условия хранения продуктов, уже вызывает отторжение от еды, которую там готовят, - сказал тогда в интервью Радио «Комсомольская правда» глава департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк. - Неоднократные проверки Роспотребнадзора только подтверждают, что у владельцев таких киосков даже желания не возникает понести хотя бы малейшие затраты, чтобы привести все в надлежащий санитарный вид. Мы стремимся защитить москвичей и гостей столицы от недобросовестных предпринимателей, которые заботятся только о собственной прибыли.

При этом глава департамента отметил, что шаурму никто запрещать не собирается.

- К блюду как таковому у нас никаких претензий нет, - добавил Алексей Немерюк. - Его можно отведать во множестве стационарных предприятий, расположенных в торговых комплексах и на первых этажах зданий. Вот мы находимся рядом с бывшим зданием газеты «Известия», и в нем спокойно работают две точки, где можно купить шаурму, это кафе эконом-класса. Торговцы шаурмой могут арендовать любое помещение, предназначенное под такой вид бизнеса и спокойно в нем готовить и продавать закуску. У продавца должны быть одноразовые перчатки, место для мытья рук и все необходимые условия.

КОНКРЕТНО

Нарушений у продавцов шаурмы набралось на целый список

В отчете московского Роспотребнадзора перечисляются такие нарушения в точках шаурмы:

- нет документов на поступающее сырье, подтверждающих его качество и безопасность;

- шаурму и салаты строгали из мяса и овощей неизвестных производителей;

- нарушены сроки годности и условия хранения готовой пищевой продукции;

- нет маркировки шаурмы и не соблюдается товарное соседство, то есть сырое мясо, например, хранили рядом с нарезанными овощами;

- из-за тесноты у продавца нет необходимого места для обработки и мытья мяса и овощей, приготовления салатов и многокомпонентных начинок для шаурмы;

- нет подводки воды, нет условий для обработки посуды и соблюдения личной гигиены, нет раковин для мытья рук;

- у поваров нет санитарной одежды, одноразовых перчаток, не пройден медицинский осмотр, обязательная вакцинация. Более того, у персонала нет базовых знаний санитарной культуры, к примеру, о том, что во время готовки еды руки нужно мыть;

- в самих торговых точках давно пора делать ремонт. Вот что увидели инспекторы: «Санитарно-техническое состояние и содержание помещений крайне неудовлетворительное. Покрасочное покрытие на стенах отслоилось, на потолках следы протечек, полы с выбоинами и трещинами».

РЕПОРТАЖ

Шаурма, давай до свиданья!

Пару дней назад руководитель Департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк заявил в эфире Радио «Комсомольская правда» (97,2 FM), что шаурмы на улицах столицы больше не будет. Эта новость явно «потрясла» всех. Кажется, даже тех, кто не признает фастфуда. Сетевые издания преподнесли заявление чиновника как сенсацию. Пользователи восприняли его как вызов и начали остроумничать на эту тему. А хэштегом дня стал #ШаурмаЖиви (подробности)