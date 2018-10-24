Абоненты Tele2 смогут дарить интернет-трафик родным и близким

СЕГОДНЯ 16:00 2018-10-24T16:01:27+03:00

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В рамках концепции «Другие правила» Tele2 продолжает запускать инновационные услуги, не имеющие аналогов на российском рынке мобильной связи. Клиенты оператора первыми смогут пользоваться новым сервисом «Делитесь гигабайтами» бесплатно. Он позволяет передавать пакеты интернет-трафика другим абонентам Tele2. При этом оператор не ограничивает число клиентов, с которыми можно поделиться гигабайтами.

Передавать интернет-трафик могут абоненты открытой тарифной линейки «Мой Tele2», а принимать – любые пользователи пакетных тарифов Tele2, в том числе архивных. Подарить можно как основной пакет интернета, так и гигабайты, которые абонент накопил за прошлый месяц. Переданный пакет действует в течение одной недели. При этом всего за 50 рублей срок действия подаренных гигабайтов можно продлить до 30 дней. Поделиться интернет-трафиком друг с другом могут абоненты внутри одного региона Tele2.

Услугой удобно управлять через приложение «Мой Tele2». Достаточно выбрать получателя из адресной книги, указать объем передаваемого трафика и подтвердить действие. Получателю придет уведомление о передаче интернет-трафика.

Подробнее об услуге на сайте Tele2.

Олег Решетин, ди ректор по стратегическому развитию продуктового портфеля Tele2:

«С переходом на платформу «Другие правила» Tele2 завоевала репутацию трендсеттера на рынке мобильной связи – новые подходы начали активно копироваться остальными игроками и стали общепринятыми. Мы стремились предложить пользователям те решения, которые давали бы полную свободу выбора и закрывали не только личные потребности клиента, но также его близких. Благодаря инновационным сервисам наши абоненты смогли настраивать тарифный конструктор под себя и выбирать нужный объем пакетов и услуг. Сегодня мы идем дальше и запускаем еще один революционный продукт – возможность бесплатно делиться услугами с друзьями и родными. Если у нашего клиента есть пара лишних гигабайтов, а у его друга в неподходящий момент закончился трафик, абонент может легко его выручить и продлить для него доступ к интернету».