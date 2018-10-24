Куфта-бозбаш для солдата: дни национальной кухни в армии

СЕГОДНЯ 18:45 2018-10-24T18:57:54+03:00

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В воинской части «Рыбушка» под Саратовом солдатский обед прошел в азербайджанском стиле. Бойцов встретили джигит в папахе и девушка в традиционном костюме. «Наши красавицы-повара приготовили для вас блюда национальной азербайджанской кухни!» – поприветствовали они призывников. Обеденный зал украшали воздушные шары цветов азербайджанского флага и национальная символика. Солдаты не только смогли попробовать различные национальные блюда, но и узнали об их приготовлении, о различных традициях этой страны. В меню бойцов в этот день были куфта-бозбаш – национальный гороховый суп с бараниной, куриная бозартма, разновидность плова лобио-чилов, тава-кебаб, домашние пирожки – всего около 10 традиционных блюд.

Кроме того, в нескольких частях Центрального военного округа прошли кулинарные мастер-классы по приготовлению национальных блюд. В них приняли участие повара соединений железнодорожных войск, РХБ-защиты, армии ВВС и ПВО и мотострелкового соединения.

В Новосибирске праздник поваров отметили днем русской кухни. Как рассказали работники столовых соединений специального назначения ЦВО, это не разовая акция, сотрудники кухни частенько стараются разнообразить рацион бойцов, а также украсить блюда за счет креативной выкладки. «Когда у нас были АРМИ-игры летом, готовили красивые нарезки. Выкладывали в виде бабочек, танков и парашютов. Иногда просят на день рождения бойца – тоже делаем что-то интересное», – рассказывает повар столовой. «Кормят очень вкусно, фрукты дают. Любимые блюда: рис с рыбой, борщ», – оценил питание в части призывник, прибывший на службу из Ханты-Мансийска. День русской кухни также прошел во Владикавказе и Йошкар-Оле, где повара в кокошниках встретили военнослужащих традиционными танцами и песнями, хлебом и солью.

В Новосибирске праздник национальной кухни в армии отметили днем русской кухни.

Как рассказали представители операторов питания, дни национальной кухни в казармах проходят регулярно, как минимум два раза в месяц. «Россия – многонациональная страна. И чтобы каждый военнослужащий почувствовал себя, как дома, готовятся блюда армянской, грузинской, разнообразных кухонь», – поделился управляющий одной армейской столовой. Кроме того, по мнению руководителей комбината, это способствует улучшению организации питания личного состава, а также повышает уровень квалификации поваров продовольственной службы.

Но и в обычные дни бойцы обеспечены сытным полноценным питанием. За качеством пищи следят санитарные врачи и технологи комбината, а в самой столовой – дежурные по части. В соответствии с новой системой обеспечения продовольствием «шведский стол», солдаты выбирают из предложенных вариантов. Блюда в столовой постоянно меняются, в книге военных рецептов только вариантов приготовления говядины около десятка. Помещения для приема пищи оснащены современными линиями раздачи и салат-барами. Более того, в столовых воинских частей Урала, Сибири и Поволжья отпуск блюд бойцам производится по отпечаткам пальцев.