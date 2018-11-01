Двух московских школьников, которые избивали сверстника ногами, обвиняют в покушении на убийство

СЕГОДНЯ 17:50 2018-11-01T18:15:31+03:00

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В Москве продолжается расследование потасовки с участием школьников, видеозапись с которой на прошлой неделе попала в соцсети. Дело было в районе Чертаново Центральное. Во дворе пытались выяснить отношения несколько парней. Девятиклассник Сергей (здесь и далее имена изменены, - Авт.) с одной стороны и несколько восьмиклассников с другой. Как известно, началось все с переписки во ВКонтакте. Сергей послал шапочно знакомого ему Диму, добавив крепкое выражение про мать, а тот решил ответить. Договорились встретиться после уроков в соседнем дворе. Что было дальше - на нашумевшем видео.

Лежащего на асфальте школьника забивают ногами.

ХОРОШИСТЫ ИЗ НЕПОЛНЫХ СЕМЕЙ

Сергей, субтильный и худой, - руки в карманах. Видно, что драться он не хочет. Дима становится в боксерскую стойку и начинает наносить сопернику удары в голову. Валит его на асфальт. Тот кричит, зовет на помощь. Это только раззадоривает остальных. К избиению присоединяются еще двое школьников. Один лупит лежащего ногой по лицу, второй несколько раз прыгает на спине. Запись обрывается.

Участников этой драки, а по сути - избиения, задержали спустя пару дней после появления видео в сети.

Пострадавший мальчик после этой «встречи» попал в больницу. С сотрясением головного мозга и серьезной травмой позвоночника. Сначала сообщали о переломе позвоночника. Но, слава богу, обошлось.

Мы уже писали, что двух участников этой потасовки спустя пару дней, когда о страшном видео заговорили СМИ, задержали. И даже не стали отпускать на поруки родителей, арестовали на два месяца!

Сейчас два 15-летних драчуна находятся в СИЗО №5 у Водного стадиона. Это тот самый Дима и его друг Саша. Третьему другу, который участвовал в потасовке, еще нет 14 лет. По закону, уголовное дело на него завести еще не могут. Дедушка одного из арестованных мальчиков написал в Общественную наблюдательную комиссию (ОНК) Москвы, которая следит за соблюдением прав обитателей изоляторов. Пожаловался, что несовершеннолетним уже неделю не дают видеться с родными. Поэтому правозащитники и отправились к ним в изолятор. Оказалось, сейчас школьники сидят в одном корпусе со взрослыми.

Саша, избивавший сверстника перед камерой.Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

- Это изолятор временного содержания для взрослых, - говорит ответственный секретарь ОНК Москвы Иван Мельников. - Но ребят, конечно, держат отдельно. Их сейчас содержат в камерах-одиночках, потому что между собой фигурантам одного уголовного дела общаться запрещено.

По словам правозащитника, оба школьника находятся в удрученном состоянии. Переживают. Раскаиваются. Просят прощения. Самое интересное, что в школе в число записных хулиганов они не входили. Учились неплохо - на четверки и пятерки. Кстати, есть деталь, которая их объединяет - оба из неполных семей, воспитываются без отцов, мамами и бабушками-дедушками.

«В ДРАКЕ СЛОМАЛ СЕБЕ РУКУ»

- Дима говорит, что просто хотел поговорить с тем парнем, один на один. Но с ним пошли друзья из компании, с которой он обычно общается, мальчики и девочки, - продолжает Иван Мельников. - Говорит, что несколько раз ударил того мальчика и отошел. Кстати, у Димы рука в гипсе - во время той потасовки он сломал руку... Говорит, что на следующий день, когда стало понятно, что оппонент попал в больницу, он написал ему в соцсетях, попросил прощения.

Второй малолетний арестант, Саша, тоже извинялся перед побитым в соцсетях.

- Говорит, что мальчик ему ответил. Да, он в больнице, но перелома позвоночника нет. Рассказывает, что читали некоторые заметки в СМИ. Там много неправды. Например, что якобы в тот день вся компания была пьяная. Саша говорит, что это не так.

Иван Мельников рассказывает, что в камерах у ребят нет телевизоров, поэтому единственное развлечение - литература. 15-летняя Саша взял в библиотеке ИВС «Всадника без головы» Майна Рида. На питание и отношение персонала не жалуются. Но особых удобств в камере нет. Все не как дома. Например, вместо унитаза - просто дырка в полу, так называемая чаша Генуя.

Больше всего правозащитников беспокоит статья, по которой несовершеннолетним предъявлено обвинение - «покушение на убийство».

- На мой взгляд, это утрированное обвинение. Следствие представляет, как будто эти ребята по предварительному сговору пытались убить мальчика. Да, это было жесткое избиение, никто не спорит. Но они явно не собирались его убивать. Насколько нам известно, само дело передано в следственное управление главка Следственного комитета. Надеюсь, следователи после изучения материалов изменят статью на более легкую.

К концу недели обоих должны перевести в СИЗО для несовершеннолетних.

«Комсомолка» ранее писала, что оба арестованных парня - футбольные болельщики, «топят» за ЦСКА. В соцсетях у них много фотографий компаний парней с замазанными лицами. Обычно так делают футбольные хулиганы, которые дерутся между собой группировка на группировку.

«Комсомолка» следит за развитием событий.