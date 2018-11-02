В преддверии диаметра

СЕГОДНЯ 01:00 2018-11-01T18:14:11+03:00

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ПЕРВЫЙ ПОШЕЛ

Между Белорусским вокзалом и станцией «Усово» начали курсировать городские электропоезда «Иволга». Поезда ездят через равные промежутки времени, обеспечивая тактовое движение. Часть рейсов при этом запущена в режиме экспрессов. Им надо на 8 минут меньше, чтобы доехать до вокзала. Вроде не много, но за год пассажиры экономят почти трое суток на дороге!

- Запуск электропоездов «Иволга» на участке Москва-Усово - часть подготовки к запуску проекта Московских центральных диаметров (МЦД), - рассказала "КП" пресс-секретарь Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК) Софья Попова. Начало работы диаметров запланировано на конец 2019 — начало 2020 года. По первым двум диаметрам (Одинцово-Лобня и Нахабино-Подольск — Авт.), оператором которых является ЦППК, будут курсировать «Иволги», модернизированные специально для нового транспортного проекта.

«Иволги» имеют ряд преимуществ по сравнению с другими моделями электропоездов. Например, более широкие дверные проемы, которые позволяют пассажирам быстрее входить и выходить из вагона. Для транспорта, который ездит с небольшими интервалами, важно, чтобы на остановках не приходилось стоять слишком долго. Кроме того, в «Иволгах» нет тамбуров или дверей между вагонами. Пассажир без проблем может пройти из одного конца состава в другой. Это помогает людям равномерно занимать места в салоне поезда.

Фото: пресс-служба ЦППК.

На участке модернизировали и инфраструктуру. На станции «Фили» ОАО «РЖД» обновило железнодорожные пути. Построены три новые пассажирские платформы с крышей на всю длину, защищающей от снега и дождя. Под путями проложили пешеходный переход. Новая электронная система регулировки движения позволяет поездам быстрее проезжать этот участок. Кроме того, железнодорожники построили новый путепровод над Шмитовским проездом и мост для поездов через Москву-реку.

ВОЗИМ С ТАКТОМ

Московские центральные диаметры — крупнейший транспортный проект ближайших лет. Поезда этих маршрутов будут ходить по стандартам метро: часто и быстро. Составы будут проезжать город насквозь, соединяя противоположные части Подмосковья.

Особенность будущих диаметров - тактовое движение. Поезда ходят не по расписанию, а с заданным интервалом. Пассажир знает, что поезд долго ждать не придется. В часы пик составы станут ездить каждые 5-6 минут.

ПОЛНЫЙ ФАРШ

Для первых двух маршрутов МЦД Центральная ППК заказала у Трансмашхолдинга 39 поездов «Иволга» — они будут поставлены перевозчику до конца августа 2019 года. В салоне модифицированной для МЦД «Иволги» будет все, что положено иметь современному общественному транспорту: зарядные USB-разъемы, много поручней, велокрепления, информационные видеоэкраны, климат-контроль.

Фото: пресс-служба ЦППК.

В «Иволге» широкие проходы и много свободного пространства. Концепция МЦД— пассажиры не едут полтора часа от вокзала до дачи, как на классических электричках с тамбурами. Люди доезжают за 20 минут до нужной остановки и выходят.

Обновление подвижного состава - важное направление работы ЦППК, уделяющей приоритетное внимание повышению качества предоставляемых услуг. По словам президента Центра экономики инфраструктуры Владимира Косого, «отличительной особенностью работы Центральной пригородной компании является то, что это, наверное, единственная компания в России, которая на сегодняшний день значительную часть подвижного состава имеет собственную, потому что остальные пригородные компании только арендуют подвижной состав у РЖД. И каждый пассажир, заходя в вагон, видит, что очень много чего поменялось за последние несколько лет».

"ИВОЛГИ" ПОДРУЖАТ С ДРУГИМ ТРАНСПОРТОМ

Столичный Департамент транспорта интегрирует МЦД в систему городского общественного транспорта: станции московских диаметров получат удобные пересадки на метро и Московское центральное кольцо. Жители московской агломерации оценят удобство сквозного перемещения между различными районами Москвы и Подмосковья на городских поездах. Сейчас им часто приходится делать пересадку на вокзалах, которые представляют собой конечную станцию. По мнению аналитиков, МЦД разгрузят остальной столичный транспорт на 10-12%.

ГДЕ ЕЩЕ БУДУТ МЦД

До 2023 года в столичной агломерации появится шесть Московских центральных диаметров. Первые два заработают раньше. А вот какие города свяжут остальные четыре МЦД:

1. Зеленоград-Раменское

2. Пушкино-Подольск

3. Королев-Апрелевка

4. Нахабино-Железнодорожный