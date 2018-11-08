Ирина Яровая предложила возобновить федеральную программу по модернизации школьных столовых

СЕГОДНЯ 17:25 2018-11-08T17:26:32+03:00

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В Петропавловске прошло совещание по теме качества питания в школах и детских садах. Участники совещания обсудили реализацию проекта по модернизации столовых детских образовательных учреждений. Как сообщила министр образования и молодежной политики Камчатского края Виктория Сивак, за последние 8 лет было обновлено 18 школьных столовых в Петропавловске и 1 столовая в Елизовском районе. В будущем году планируется выделить 109 млн рублей на переоснащение и капитальный ремонт еще 10 столовых. При этом чиновница отметила, что первоначально модернизация столовых была федеральным проектом, однако в последние годы регион осуществляет её самостоятельно.

Вернуть программе федеральный статус предложила депутат Ирина Яровая. «Надо просто обозначить это как приоритет, заложить средства и уcкорить программу модернизации, которая совершенно правильно начата Камчаткой. Мы убедились, что такая реконструкция закроет многие проблемы по питанию детей раз и навсегда», – заявила она.

О необходимости единого подхода к организации питания в детских садах и школах также заявлял заместитель председателя комитета Госдумы по финансовому рынку Антон Гетта. Во время «правительственного часа» в Госдуме, прошедшего 7 ноября, он заметил, родители часто жалуются на некачественное питание в общеобразовательных учреждениях. Такая ситуация недопустима, так как питание учащихся – важнейший вопрос здоровья и качества образования в целом. Но на данный момент в стране нет единого подхода, и каждый регион вынужден решать насущные проблемы в этой сфере самостоятельно. «Где-то учреждения переводят питание на аутсорсинг, где-то создают отдельную проверку качества», – рассказал Гетта.

Примером положительного опыта можно назвать Москву, где совместными усилиями властей, общественности и надзорных органов обеспечено максимально качественное полноценное питание учащихся школ и воспитанников детсадов. Стоит отметить, что в столице силами комбинатов питания также реализуется масштабный проект модернизации столовых. Он заключается не только в замене оборудования на более современное, сам обеденный зал преобразуется в тематическую зону отдыха. Тему, как правило, выбирают сами учащиеся, в соответствии с ней обновляют интерьер, мебель и даже меню. Такой школьный ресторан в стиле бамбукового леса недавно появился в школе №1995 Юго-Западного административного округа. Всего за прошлый год было модернизировано 20 школьных столовых.

Опыт столицы, а также других регионов был собран экспертами для разработки единых стандартов организации питания, над соответствующим законопроектом работает специальная группа Совета Федераций. Эксперты убеждены, что внедрение единых высоких требований в сфере детского питания поможет навести порядок и решить самые острые проблемы в ней.