Жертва убийцы в лифте перед смертью умоляла о помощи диспетчера
Новые подробности появляются в громком уголовном деле об убийстве 52-летней фармацевта Оксаны Фросиной. Одним из доказательств вины 27-летнего азербайджанца, станет аудио из кабины лифта. Запись попала в распоряжение "Комсомольской правды".
Оказалось, что женщина почти сразу вызвала диспетчера. Вот только на том конце линии сначала крики о помощи приняли за детскую шутку.
Диспетчер вернулась на связь только через несколько минут. Диалог, который уже приобщен к материала дела, шокирует. Сам убийца не произносит ни звука. Жертва же умоляет о пощаде.
Жертва убийцы в лифте перед смертью умоляла о помощи
Диспетчер: «Кто там, в лифте? Вас на видео снимут, я вызову милицию.»
Оксана Фросина: «Возьми, возьми все, что хочешь. Пожалуйста, возьми...»
Диспетчер: «Алло, девушка. Вызвать милицию? Девушка…»
Оксана Фросина: «Да, помогите...»
Диспетчер: «Вызвать, да?»
Оксана Фросина: «Да»
Диспетчер: «В лифте!»
Оксана уже ничего не могла ответить. Напомним, изверг, нанес ей десять ножевых ранений. Уже на следующий день в другой части Москвы он ограбил 31-летнюю девушку-юриста.
Напомним, 6 ноября, в лифте многоэтажки на улице Знаменские садки в Северном Бутове была жестоко убита 52-летняя женщина-фармацевт. На теле жертвы было более десяти ножевых ранений. Спустя сутки предполагаемый убийца был задержан после нападения на другую женщину. Местом преступления стала площадка у лифта в многоэтажном доме на улице Шолохова в Ново-Переделкино. У 31-летней москвички, угрожая ножом, он украл сумку.
Обвинение 27-летнему гражданину Азербайджана уже предъявлено. За убийство и грабежи ему грозит до 19 лет лишения свободы.
Москвичку убили в лифте.Видео из паблика Mash. Женщину пырнули ножом, забрали несколько тысяч рублей и убежали.
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