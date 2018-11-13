Депутат Сергей Жигарев, потребовавший от любовницы вернуть его подарки, собирается получить от нее полмиллиона за моральный вред

49-летний депутат Госдумы от ЛДПР и глава комитета по экономической политике Сергей Жигарев теперь известен не только своими законодательными инициативами. Вот уже несколько месяцев со страниц газет не сходят его злоключения на любовном фронте. Дело в том, что 49-летний семьянин, отец троих детей закрутил роман с молоденькой моделью Ольгой Синтюревой (девушке 24 года). И не скрываясь, жил с ней в дорогом отеле «Мариот», что прямо напротив Госдумы.

Все влюбленные счастливы одинаково, а несчастливы по-разному. Вот и разрыв отношений Жигарева с Синтюревой оказался громким и с уголовным окрасом. Сначала депутат потребовал у девушки вернуть все подарки, которые он ей делал, - шубы, украшения, автомобили. После были побои — Жигарев заявил в полицию, что на него напал некий Тимур, новый возлюбленный Ольги. Ну и напоследок возникло еще одно уголовное дело — друг депутата Александр Краюшкин написал заявление на Ольгу. Он сообщил, что из его сейфа, который почему-то находился в том самом номере отеля «Мариот», где и обитала парочка Жигарев-Синтюрева, пропала сумма в 22 миллиона рублей.

Почему деньги бизнесмена лежали в сейфе у депутата, вопрос скорее риторический. Но тем не менее, Синтюреву сначала задержали на 48 часов, потом предъявили обвинения и отправили под домашний арест. После эта мера пресечения была обжалована, и сейчас 24-летняя модель находится под подпиской о невыезде.

Но на этом мыльно-криминальная опера не закончилась.

Ольга согласилась пообщаться с «Комсомолкой».

Синтюреву сначала задержали на 48 часов, потом предъявили обвинения и отправили под домашний арестФото: ВКонтакте

- Ольга, вы в курсе, что Сергей Жигарев предъявил вам еще один иск?

- Да. И на 30 ноября у нас уже назначено первое заседание в Савеловском суде Москвы.

- Что именно не понравилось Сергею?

- Я в одном из интервью рассказала о том, что устала от отношений и сама закончила их из-за постоянных побоев с его стороны. Он считает, что это порочит его честь и достоинство, вот и подал гражданский иск. Каким-то образом он хочет доказать, что мои слова клевета, а его - чистая правда.

- У вас есть доказательства того, что он себя так вел?

- Относительно этого иска мной и моим представителем все будет сказано в процессе.

- По основному уголовному делу как сейчас все продвигается?

- Идут следственные действия . Были проведены очные ставки еще летом, пока больше их не было. Когда конец всего этого, я пока тоже не знаю.

Ольга согласилась пообщаться с «Комсомолкой»Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

- В настоящий момент Сергей Жигарев никак не дает о себе знать?

- В рамках нашего дела, где он потерпевший, а я обвиняемая, нам запрещено общаться.

- Может, он просто хочет с вами встретиться, потому этот новый иск затеял?

- (Смеется...) Я честно скажу, я не знаю, с кем он хочет пообщаться. С его стороны мне звонили некоторые наши общие знакомые, предлагали встретиться. В том числе интересовались, хочу ли я поговорить с самим Сергеем. Но у меня, во-первых, нет никакого желания это делать, во-вторых, повторюсь, любые контакты с ним запрещены следственными органами.

- А что касается этих 22-х миллионов. Все недоумевают, почему третье лицо, тот самый бизнесмен, хранил свои сбережения у вас в номере?

- Я пока ничего не могу говорить по этому поводу. Еще идет расследование. Но когда начнутся, суды вы все узнаете.

- Как вы сейчас живете?

- Обычной жизнью, хожу на работу, на учебу в университет. Единственное, чего я не могу — это покидать пределы города.

- Не страшно по улицам одной ходить?

- Нет. Я очень рада, что мое дело получило такой широкий общественный резонанс. Поэтому мне не страшно. Пока я на виду, я за свою жизнь не боюсь, потому что физические угрозы прозвучали бы слишком откровенно.

Пообщаться с самим народным избранником на эту тему нам не удалось.

"Комсомолка" продолжает следить за этим громким делом.

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