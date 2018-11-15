На Кольцевой линии метро могут появиться беспилотные вагоны

В течение пяти лет в столичном метро могут запустить беспилотные вагоны. Тестирование планируют провести на Кольцевой линии метрополитена. О возможности внедрения беспилотных вагонов 15 ноября рассказал глава Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы Максим Ликсутов.

- Мы активно собираем международный опыт внедрения подобных технологий. Недавно были в Париже, смотрели их наработки в области беспилотного транспорта. Сейчас мы находимся на развилке, какое из технологических решений выбрать для нашего метро. Идея такая — у нас есть Кольцевая линия метро, которая в день перевозит порядка 650 тысяч пассажиров, она является одной из основ Московского метрополитена. Наш план в течение пяти лет именно на этом участке рассмотреть возможность внедрения беспилотных вагонов. Пока такая идея и план. Будем еще смотреть, пока окончательного решения не принято, - сказал Максим Ликсутов в рамках заседания IT-комитета Международного союза общественного транспорта (МСОТ).

О такой возможности ранее рассказывал Владимиру Путину и глава РЖД Олег Белозеров.

- Планируем обогнать весь мир и к 2020-2021 году запустить в метро поезда без машиниста. Сейчас отрабатываем технологии, - говорил Белозеров Путину, представляя поезда на Московском центральном кольце (МЦК).

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