Реновация пятиэтажек в Москве: Расселение домов началось в шестом округе столицы - Северном

Сегодня, 17 ноября, программа реновации стартовала в шестом округе Москвы – в Северном, в Бескудниковском районе. Первые в САО смотровые ордера получили жители двух пятиэтажек. Об этом сообщил руководитель Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Лёвкин.

- Для жильцов 160 квартир в домах 52 и 54 на Бескудниковском бульваре готовы три новостройки, - сказал Сергей Левкин. - Новые дома по адресу Бескудниковский бульвар, д. 3; 5; 11, корп. 1 - разносекционные с переменной этажностью. Дворы благоустроены, есть детские и спортивные площадки.

По его словам, Центр информирования по переселению для жителей этих домов находится на первом этаже дома 5 на Бескудниковском бульваре. Здесь работают службы столичного Департамента городского имущества, «Московского центра недвижимости», Московского Фонда реновации жилой застройки, «Жилищника», «Управления гражданского строительства», Управления социальной защиты населения САО.

После переезда станция метро «Верхние Лихоборы» будет для новоселов в шаговой доступности. При этом сохраняется привычный район, с теми же школами, детсадами, поликлиниками, магазинами, районными и городскими службами.

«Всего в Бескудниковском районе в реновации участвуют 37 домов, - уточнил Сергей Левкин. - Для строительства новых квартир выделены 15 «стартовых» площадок. В целом в Северном округе в программу сноса попали 514 домов, для которых подобрано 36 «стартов». Подбор дополнительных «стартовых» площадок продолжается».

На 17 ноября участники реновации в Москве переселяются в 19 "стартовых" домов в шести округах - Восточном, Северо-Восточном, Западном, Южном, Юго-Западном и Северном. Новые квартиры получают жители 23 старых домов. По данным мэрии, по программе сноса новоселье в канун Нового года справят около 10 тысяч москвичей.

Всего в список на расселение в Москве попал 5171 дом. В них сейчас живет около 1 миллиона человек. Программа реновации в городе рассчитана до 2032 года. Подробнее об этом - на официальном сайте мэра Москвы.

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