2018-11-17T11:46:56+03:00
Недвижимость

Реновация пятиэтажек в Москве: Расселение домов началось в шестом округе столицы - Северном

Жители остаются в привычном районе рядом со станцией метро
Светлана ВОЛКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Об этом сообщил руководитель Департамента градостроительной политики Москвы Сергей ЛёвкинОб этом сообщил руководитель Департамента градостроительной политики Москвы Сергей ЛёвкинФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Сегодня, 17 ноября, программа реновации стартовала в шестом округе Москвы – в Северном, в Бескудниковском районе. Первые в САО смотровые ордера получили жители двух пятиэтажек. Об этом сообщил руководитель Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Лёвкин.

- Для жильцов 160 квартир в домах 52 и 54 на Бескудниковском бульваре готовы три новостройки, - сказал Сергей Левкин. - Новые дома по адресу Бескудниковский бульвар, д. 3; 5; 11, корп. 1 - разносекционные с переменной этажностью. Дворы благоустроены, есть детские и спортивные площадки.

По его словам, Центр информирования по переселению для жителей этих домов находится на первом этаже дома 5 на Бескудниковском бульваре. Здесь работают службы столичного Департамента городского имущества, «Московского центра недвижимости», Московского Фонда реновации жилой застройки, «Жилищника», «Управления гражданского строительства», Управления социальной защиты населения САО.

После переезда станция метро «Верхние Лихоборы» будет для новоселов в шаговой доступности. При этом сохраняется привычный район, с теми же школами, детсадами, поликлиниками, магазинами, районными и городскими службами.

«Всего в Бескудниковском районе в реновации участвуют 37 домов, - уточнил Сергей Левкин. - Для строительства новых квартир выделены 15 «стартовых» площадок. В целом в Северном округе в программу сноса попали 514 домов, для которых подобрано 36 «стартов». Подбор дополнительных «стартовых» площадок продолжается».

На 17 ноября участники реновации в Москве переселяются в 19 "стартовых" домов в шести округах - Восточном, Северо-Восточном, Западном, Южном, Юго-Западном и Северном. Новые квартиры получают жители 23 старых домов. По данным мэрии, по программе сноса новоселье в канун Нового года справят около 10 тысяч москвичей.

Всего в список на расселение в Москве попал 5171 дом. В них сейчас живет около 1 миллиона человек. Программа реновации в городе рассчитана до 2032 года. Подробнее об этом - на официальном сайте мэра Москвы.

КСТАТИ

Реновация пятиэтажек в Москве: До Нового года расселят 40 сносимых хрущевок

Для участников программы построят "умные" дома (подробности)

Еще больше материалов по теме: «Снос хрущевок в Москве в 2018-2022 годах»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
ЦОДД обнародовал топ-10 самых загруженных улиц Москвы
В столице подключение к электро- и теплосетям будут оформлять по единой заявке
Елочные базары в Подмосковье откроются 15 декабря
Тоннель между «Нижегородской» и «Авиамоторной» построят за семь месяцев
Между «Театральной» и «Площадью Революции» откроют новый подземный переход
Москвичке зажало ногу между поездом и платформой в метро
Городскую усадьбу Лепешкиной на Знаменке готовят к реставрации
В московском метро пассажир упал под поезд и остался цел
В Москве открывается выставка проектов памятника «Строителям Москвы»
В Подмосковье за ночь вор ограбил два дома
В Москве через 5 лет планируется запустить беспилотные поезда метро
«Аэроэкспресс» в новогодний период перевезет детей за 1 рубль
ВДНХ готовится к зимнему музейному сезону
Дублер Остафьевского шоссе откроется до конца 2019 года
Каток в парке Горького откроют 22 ноября
На берегу канала имени Москвы откроют храм Николая Чудотворца
В столице статус «Московский врач» будут получить врачи-эндоскописты
Новая школа на 550 мест появится в Южном Чертаново
На Киевском шоссе проведут реконструкцию развязки с Родниковой улицей
Снежный покров в Москве появится ближе к концу ноября
Почти 15 тысяч рептилий из США вернули домой, не пустив в Москву
Собянин утвердил правила поддерживающего ремонта жилых домов реновации
Таксист распылил газовый баллончик пассажирке в лицо
ЦОДД призвал автомобилистов осмотрительнее выбирать место для парковки
12-летнего ученика госпитализировали после драки в школе
В бывшей промзоне построят новое здание Хорошевского районного суда
Двухлетняя девочка утонула в бассейне в Подмосковье
Почти 47 тысяч браков заключили жители Подмосковья с начала года
Число каршеринговых машин в Москве достигло 13,5 тысяч