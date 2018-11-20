За что мы любим Ричарда Гира?

Его фильмография

Пожалуй, сложно найти человека, который не видел ни одного фильма с участием Ричарда Гира – настоящей звездой классических голливудских шедевров.

Романтик-миллионер в «Красотке», обаятельный профессор в «Хатико», ловелас в «Осень в Нью-Йорке» - Ричард Гир одинаково хорош во всех фильмах, где он снимается. За свою длинную карьеру актер заслужил признание не только зрителей, но и критиков – три номинации на «Золотой глобус» и одна победа за роль в «Чикаго», премия Гильдии актеров, и специальный приз за выдающийся вклад в мировое кино в Карловых Варах.

К своей карьере Гир относится серьезно и тщательно подходит к выбору сценариев. По его словам, все продюсеры знают, что он не станет тратить остатки своей жизни и ума на плохие сценарии, а хороших, по крайней мере, на его вкус – крайне мало. Впрочем, вкусы актера расходятся с зрительскими – одного из самых своих известных героев в фильме «Красотка» он считает обычным «пиджаком» - упакованным, богатым, но никчемным персонажем, а к самому фильму настроен весьма скептически, считая его глупой романтической комедией.

Его общественная деятельность

С начала двухтысячных, Ричард Гир начал вести активную общественную деятельность. В частности, он основал фонд «The Gere Foundation», ведет активную борьбу за права человека, защищает права коренных племенных народов разных стран, а еще участвует в экологической деятельности и в борьбе со СПИДом.

Сейчас Ричард Гир сосредоточен на общественной и гуманитарной деятельности. Так, он занимается проблемой беженцев в Европе и борьбой за соблюдение прав человека на Кавказе.

Его творчество

Помимо своей карьеры в кино, Гир успевает заниматься искусством во всех его проявлениях. Так, в фильме «Красотка» он самостоятельно играет на фортепьяно, и, более того, в этой сцене Ричард Гир исполняет собственное музыкальное произведение.

Кроме музыки и кино, Гир занимается фотографией. Выставка его фоторабот «Паломник» была представлена и в России, в Галерее искусств Зураба Церетели. Тогда, в экспозицию вошли работы, сделанные в тибетских поселениях Индии, а также в поездках Ричарда Гира по Непалу.

Его отношение к жизни

Ричард Гир является одним из самых известных последователей буддизма, поэтому неудивительно, что он смотрит на жизнь позитивно и призывает всех любить друг друга. По его словам, смысл жизни в том, чтобы не ставить крест на себе, своем счастье и возможностях его обретения в любом возрасте. Он считает, что люди не должны ограничиваться двумя шансами, и до последнего мгновения надеяться и верить в то, что может произойти еще что-то хорошее.

Сам Гир не устает доказывать собственное убеждение – недавно 58-летний актер женился на 35-летней бизнесвумен Алехандре Сильва, и это уже его третий брак.

Его возраст

Ричард Гир уже много лет не исполняет роли молодых красавцев, но совершенно не беспокоится об этом и о том, что в Голливуде он получил прозвище «серебряного лиса», во многом из-за собственной седины, которую он не хочет перекрашивать даже для ролей в фильмах.

Он не стесняется открыто признавать свой возраст, в отличии от многих голливудских звезд, но солидные 58 лет отнюдь не делают его менее привлекательным. Для многих женщин он до сих пор остается обольстительным красавцем из фильмов «Американский жиголо», «Чикаго» и «Красотка».

По мнению актера, мужчине достаточно вести здоровой образ жизни, оставаться в хорошей форме и следить за своим весом, чтобы выглядеть моложе своего возраста, а седина только добавляет солидности.

О своей жизненной философии и головокружительной карьере Ричард Гир расскажет на сцене Synergy Global Forum, на котором актер выступит наряду с такими звездами как:актер, сценарист и продюсер Стивен Сигал; экс-брокер, реальный «Волк с Уолл-Стрит» Джордан Белфорт; один из авторов концепции эмоционального интеллекта Манфред Кетс де Вриес; исследователь связей мозга и спортивных тренировок Венди Сузуки, сценарист и продюсер мультсериала «Симпсоны» Майк Рейсс, боец ММА, № 2 в рейтинге лучших бойцов Хабиб Нурмагомедов и другие.