Центр культуры в Щукино сможет одновременно принять до 500 посетителей

Новое здание центра культуры и искусств «Щукино» откроется в марте 2019 года. Его строят в Северо-Западном округе Москвы, на улице Маршала Малиновского. Раньше на этом месте находился Дом культуры «Октябрь».

В новом здании строители завершают отделочные работы, монтаж оборудования, благоустройство территории. Как сказал глава департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев, в центре культуры будут проводить занятия, выставки, концерты. Одновременно сюда смогут прийти до 500 человек. Из них в клуб на занятия по 15 творческим направлениям - 150 человек.

Здесь появятся танцевальный зал, залы хореографии, музыкальные классы, студии живописи и графики, студия раннего развития детей, а также студия изучения иностранных языков. Универсальный киноконцертный зал рассчитан на 500 зрителей.

На первом этаже здания - холл-вестибюль с гардеробом, пост охраны, зона ожидания и буфет-кафе. Для инвалидов поставят лифты, пандусы, ступеньки с зимним обогревом, а также тактильным покрытием перед лестницами.