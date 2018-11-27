2018-11-27T12:40:14+03:00
Телевизор

«Пятница!» проведёт кастинг новых ведущих для шоу «Орёл и Решка» ВКонтакте

Отбор пройдёт в два этапа
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«Телеканал «Пятница!» объявил начало кастинга ведущих для шоу «Орел и Решка» в социальной сети ВКонтакте. Основным требованием к претендентам стал юный возраст — в кастинге смогут принять участие самые яркие, весёлые и дерзкие молодые люди возрастом от 15 до 20 лет.

Отбор пройдёт в два этапа. Для участия пользователям необходимо снять короткое видео в стиле «Орла и Решки» о своём городе и выложить ролик на личную страницу ВКонтакте с хэштегом #ХочуВрешку. Подробные правила опубликованы в сообществе «Пятницы!».

На втором этапе продюсеры проекта отберут лучшие работы и запустят открытое голосование на сайте телеканала, где все поклонники шоу смогут отдать голос за понравившегося кандидата. Имена новых ведущих будут объявлены в конце февраля.

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