«Черный дом» в Котельниках: жильцы сами решили перекрасить «сталинку», а негатив слышен только в соцсетях

Неожиданно «черный дом» стал новой достопримечательностью в подмосковных Котельниках. К дому №5 люди приезжают делать селфи, а тем временем в соцсетях выбор цвета обсуждают в негативном ключе.

- Как будто только что сгорел. Черная краска быстро покроется серой пылью и будет смотреться как сарай. Дома должны быть светлыми. Особенно, когда небо осенью мрачное, деревья сухие и черные, и так не хватает светлых красок и простора вокруг. Ночью вообще зловещим будет, - считает Лара Мурр.

- Интересно, чем руководствовались? Акцентировали сталинскую эпоху или сверхкреативные жители? Как вариант эти цвета материалов были значительно дешевле у поставщиков, - предположил Илья Самаркин.

Но негатив к дому только в соцсетях, местные жители спокойно отнеслись к новому цвету.

- Сталинку перекрасили в черный цвет не вчера, еще летом. Никакого негатива не слышно. До этого дом был обычным – серым. Сейчас стал ярче, - говорит Ольга Дьякова, жительница соседнего дома.

Как рассказали в управляющей компании «Котельники», жильцы дома сама приняли решение, чтобы перекрасить его в черный дом. Точнее, в 2018 году подошел плановый капремонт 10 домов. Нужно было, кроме замены коммуникаций, и покрасить фасады домов. Такого же оттенка, как изначальный цвет дома, не было. Поэтому жильцам дали право самостоятельно выбрать цвет.

Жильцы дома сама приняли решение, чтобы перекрасить его в черный цвет.

Жильцам сталинской трехэтажки понравился черный цвет. Точнее «амстердамский дом» 1910 года постройки, который находится в Москве. Жильцы столичного дома также во время ремонта решили перекрасить дом в черный цвет. Соседи были в шоке, также в соцсетях была буря эмоций: одни говорили о мрачности, другие – о стиле и яркости дома. Жители Котельников посмотрели фотографии и тоже загорелись желанием повторить московский опыт, вот только наносить белые линии вдоль окон не стали.

Дом в Старокирочном переулке, вдохновивший жителей на покраску своего здания.Фото: Алиса ТИТКО

- Жильцы дома сами выбрали черный цвет. В таком цвете в Котельниках пока один дом. Если кто-то из собственников примет решение еще перекрасить – мы отказать не сможем, - говорит Валерий Лисайчук, главный инженер управляющей компании «Котельники».

- Это не единственный дом в Котельниках, который попал под капремонт. Там люди, какие цвета выбрали? – спрашиваю.

- Морковный, бежевый, салатовый, васильковый. Цвет выбирает совет дома, подписывается акт и все.

- Говорят, что эти дома в скорое время вообще снесут…

- Есть план застройки города Котельники, но когда будут сносить дома - пока не знаем. А вдруг это будет через 5-7 лет, пусть люди поживут в отремонтированных приятных домах. Капремонт все равно по плану.

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