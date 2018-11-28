2018-11-28T09:43:15+03:00
Общество

АМПП обработали более 200 заявок местных жителей на организацию специальных парковочных мест

Более 200 присланных на специальный ящик resident@mos.ru заявок на организацию парковочных мест только для резидентов рассмотрели специалисты
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АМПП за последний месяц. Так, по большинству обращений в районах Басманный и Замоскворечье, Тверской, Пресня, Хамовники, Мещанский и Якиманка рассматривается возможность в ближайшее время создать порядка 60 мест.

«Местные жители просят дать возможность именно им парковаться на улично-дорожной сети, так как у них, зачастую, это единственный способ легально припарковать свой автомобиль. Мы получили очень много обращений, 200 из которых уже обработаны и по некоторым из них есть конкретные решения для организации мест. В своих обращениях и жители, и главы ТСЖ, и муниципальные депутаты жалуются на то, что даже с учётом существующего количества парковочных мест и тарифов на платную парковку, желающих оставить машину в центре слишком много. Проблемы с парковкой наблюдаются не только в будние дни, но и в выходные – особенно, в воскресенье, когда парковки бесплатные», – подчеркнули в АМПП.

На основе предложений рассматривается возможность в ближайшее время создать почти 60 новых для резидентов Замосковоречья, Басманного, Тверского, Пресненского, Таганского и Якиманки. Например, в Армянском переулке Басманного района резиденты испытывают проблемы с парковкой из-за того, что рядом расположены посольство Армении и Высшая школа экономики и другие точки притяжения. В Замоскворечье места планируется организовать на таких улицах как Садовническая, 3-й Монетчиковский переулок, Малый Татарский переулок, Вишняковский переулок, ул. Большая Пионерская и другие. В Тверском и Пресненском на Чаянова, Богословском и Приютском переулках. Здесь находятся офисные и исторические здания, в выходные в центр приезжает много людей и жителям не хватает парковочных мест около своих домов.

ГКУ «АМПП» оперативно рассматривает все обращения граждан и старается организовать парковочные места, везде, где это возможно, принимая во внимание приоритет местных жителей и высокую социальную ответственность. Москвичи могут присылать свои предложения с адресами, где требуется создать места для резидентов, на почту resident@mos.ru – сбор данных будет продолжаться.

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