2018-12-03T21:13:46+03:00
Общество

В Москве провезли гроб в метро за 60 рублей

В столичной «подземке» объяснили, кто впустил парней с необычным грузом в вагон
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
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Необычный груз в столичной подземке.Необычный груз в столичной подземке.
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Ну, все – приехали. В столичном метро провезли гроб. Двое парней внесли ящик в красном бархате прямо в вагон, где ехали пассажиры. Такая картина напугала многих. Неужели в ящике труп? На следующей станции почти все пассажиры вышли и предпочли ехать в следующем поезде. А парни поставили гроб на несколько сидений и продолжили свою поездку. Картина не для слабонервных и впечатлительных. Но хочется сказать, что криминального в этом случае ничего нет. Гроб был пустой - по сути, деревянный ящик.

- С велосипедами нельзя, а с гробом можно? – стали спрашивать в интернете.

Средняя длина гроба 182 см. То есть нарушение правил пользования метрополитеном?

- Пассажиры оплатили багаж в кассе и прошли досмотр у сотрудников Службы безопасности. Багаж был дополнительно измерен с помощью рулетки, а внутри он был пуст. Так как перевозимый пассажирами предмет не относится к числу запрещенных, сотрудники метро не препятствовали его перевозке, - прокомментировали «Комсомольской правде» в Московском метрополитене.

Оказалось, что 1 декабря у парней сломалась машина, и они решили спуститься в подземку, чтобы быстро доставить гроб до места назначения. В столичном метро они представились ритуальщиками. Эта история больше похожа на вымысел и блогерский эксперимент, хотя в целях экономии подрядчики могли воспользоваться и общественным транспортом.

Выходит, что перевозка гроба, которая так шокировала москвичей, никакое не нарушение правил пользования метрополитеном. В метро действительно можно перевозить крупные грузы за отдельную плату. По данным «Комсомольской правды», перевозка гроба составила 60 рублей (из расчета билета на провоз 1 места багажа в метрополитене, монорельсе).

- Багаж, сумма измерений которого по длине, ширине и высоте находится в пределах от 121 см до 150 см, длинномерные предметы, длина которых от 151 см до 220 см, оплачиваются отдельно за каждое место. Количество мест багажа разрешенного к провозу не должно превышать двух мест на одного пассажира, - значится в Правилах пользования Московским метрополитеном.

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