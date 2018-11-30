В Некрасовке построят подстанцию скорой помощи

В столичном районе Некрасовка в марте 2019 года откроется подстанция скорой медицинской помощи. Она рассчитана на 20 машиномест. Специалисты завершили строительные работы. Сейчас идет подготовка к вводу объекта в эксплуатацию. Также в Некрасовке активно строятся жилые дома, поэтому мэр Москвы Сергей Собянин решил внести строительство подстанции скорой помощи в Адресную инвестиционную программу города. Это должно улучшить медицинское обслуживание в районе. Общая площадь нового здания - 4 тысячи квадратных метров. Здесь будут оказывать экстренную помощь пациентам круглосуточно и в режиме чрезвычайных ситуаций. На первом этаже разместятся паркинг, пост мойки автомобилей, комната для оказания помощи амбулаторным больным, комната приема пациентов. На втором этаже - комнаты отдыха бригад медиков, столовая. На третьем этаже - архив и зал для совещаний. По словам главы департамента строительства Москвы Андрея Бочкарева, до 2021 года в столице планирую построить 6 аналогичных подстанций скорой медицинской помощи.