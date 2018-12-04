Названы лауреаты II Национальной премии FOOD SHOW AWARDS 2018
FOOD SHOW AWARDS — первая в России народная премия, которая вручается лучшим медиа-проектам о еде, их авторам и ведущим с целью отметить тех, кто продвигает гастрономию среди самой широкой аудитории. Награда победителям — «Золотой колобок», всенародно известный символ российской кухни.
Премия присуждается по итогам онлайн-голосования на сайте ее организатора — фестиваля FOODSHOW, и интрига сохраняется до самого конца: имена победителей объявляются на следующий день после окончания голосования.
Впервые Food Show Awards была проведена в 2017-м. Голосование 2018 года подтвердило лидерство некоторых номинантов и выявило новых любимцев публики. Кроме того, были присуждены награды в специальных номинациях.
Торжественная церемония награждения Food Show Awards состоялась 1 декабря, в КВЦ «Сокольники», в первый день работы фестиваля FOODSHOW. Награды победителям вручали топ-менеджеры компаний-партнеров фестиваля FOODSHOW и представители известных московский ресторанов.
ПОБЕДИТЕЛИ FOOD SHOW AWARDS 2018
Номинация «Легендарная кулинарная телепрограмма» —
«На ножах» (телеканал «Пятница»)
Номинация «Новая кулинарная телепрограмма» —
«Про100 кухня» (телеканал СТС)
Номинация «Лучший ведущий кулинарной телепрограммы» —
Константин Ивлев (ведущий шоу «На ножах» завоевал эту престижную награду во второй раз)
Номинация «Лучшая ведущая кулинарной телепрограммы» —
Марина Кравец (кулинарное шоу «Большой завтрак», которое стартовало в 2018 году на телеканале ТНТ)
Специальная номинация «За продвижение истории русской гастрономии» —
Ольга и Павел Сюткины (авторы кулинарных книг и ведущие телеканала «Кухня ТВ»)
Номинация «Лучший кулинарный телеканал» —
«Телекафе»
Номинация: «Лучшая радиопрограмма о еде» —
«Есть или не есть» (радио «Серебряный Дождь»)
Номинация «Лучший Кулинарный Youtube-канал» —
«Готовим с Ириной Хлебниковой»
Номинация «Лучший кулинарный журнал» —
Два лауреата: «Лента Magazine» и «Гастрономъ»
Номинация «Лучший сайт с кулинарными рецептами» —
Gastronom.ru
Номинация «Лучший Telegram-канал про еду»
Food&Science
Номинация «Лучший интернет-ресурс о ресторанах» —
«Афиша—Рестораны»
В номинации «Лучший гастрономический журналист» оказалось трое победителей. Они набрали практически одинаковое количество голосов, и организаторы премии приняли решение присудить три награды:
Номинация «Еда со всех сторон» —
Роман Лошманов
Номинация «Ресторанный обозреватель» —
Владимир Гридин
Номинация «Ресторанный критик» —
Катя Калина
Специальная номинация «За вклад в продвижение кулинарии» —
Юлия Высоцкая (автор книг с общим тиражом более 1,5 млрд экземпляров, телеведущая знаменитой программы, которая выходит уже более 15 лет)
Специальная номинация «За серию авторских гастрономических путеводителей «География на вкус» —
Ника Ганич
Специальная номинация «Прорыв года в новых медиа» —
Александр Сысоев (автор Telegram-канала и канала на «Яндекс.Дзен» «Сысоев ФМ»)
Специальная номинация «Профессиональный Youtube-канал» —
«На трех зубцах» (за серию интервью с лучшими шеф-поварами России)
В следующем году премия Food Show Awards будет присуждаться в третий раз. Следите за новостями на официальном сайте фестиваля, участвуйте в онлайн-голосовании, приходите узнать имена и поздравить победителей на FOODSHOW 2019!