Названы лауреаты II Национальной премии FOOD SHOW AWARDS 2018

FOOD SHOW AWARDS — первая в России народная премия, которая вручается лучшим медиа-проектам о еде, их авторам и ведущим с целью отметить тех, кто продвигает гастрономию среди самой широкой аудитории. Награда победителям — «Золотой колобок», всенародно известный символ российской кухни.

Премия присуждается по итогам онлайн-голосования на сайте ее организатора — фестиваля FOODSHOW, и интрига сохраняется до самого конца: имена победителей объявляются на следующий день после окончания голосования.

Впервые Food Show Awards была проведена в 2017-м. Голосование 2018 года подтвердило лидерство некоторых номинантов и выявило новых любимцев публики. Кроме того, были присуждены награды в специальных номинациях.

Торжественная церемония награждения Food Show Awards состоялась 1 декабря, в КВЦ «Сокольники», в первый день работы фестиваля FOODSHOW. Награды победителям вручали топ-менеджеры компаний-партнеров фестиваля FOODSHOW и представители известных московский ресторанов.

ПОБЕДИТЕЛИ FOOD SHOW AWARDS 2018

Номинация «Легендарная кулинарная телепрограмма» —

«На ножах» (телеканал «Пятница»)

Номинация «Новая кулинарная телепрограмма» —

«Про100 кухня» (телеканал СТС)

Номинация «Лучший ведущий кулинарной телепрограммы» —

Константин Ивлев (ведущий шоу «На ножах» завоевал эту престижную награду во второй раз)

Номинация «Лучшая ведущая кулинарной телепрограммы» —

Марина Кравец (кулинарное шоу «Большой завтрак», которое стартовало в 2018 году на телеканале ТНТ)

Специальная номинация «За продвижение истории русской гастрономии» —

Ольга и Павел Сюткины (авторы кулинарных книг и ведущие телеканала «Кухня ТВ»)

Номинация «Лучший кулинарный телеканал» —

«Телекафе»

Номинация: «Лучшая радиопрограмма о еде» —

«Есть или не есть» (радио «Серебряный Дождь»)

Номинация «Лучший Кулинарный Youtube-канал» —

«Готовим с Ириной Хлебниковой»

Номинация «Лучший кулинарный журнал» —

Два лауреата: «Лента Magazine» и «Гастрономъ»

Номинация «Лучший сайт с кулинарными рецептами» —

Gastronom.ru

Номинация «Лучший Telegram-канал про еду»

Food&Science

Номинация «Лучший интернет-ресурс о ресторанах» —

«Афиша—Рестораны»

В номинации «Лучший гастрономический журналист» оказалось трое победителей. Они набрали практически одинаковое количество голосов, и организаторы премии приняли решение присудить три награды:

Номинация «Еда со всех сторон» —

Роман Лошманов

Номинация «Ресторанный обозреватель» —

Владимир Гридин

Номинация «Ресторанный критик» —

Катя Калина

Специальная номинация «За вклад в продвижение кулинарии» —

Юлия Высоцкая (автор книг с общим тиражом более 1,5 млрд экземпляров, телеведущая знаменитой программы, которая выходит уже более 15 лет)

Специальная номинация «За серию авторских гастрономических путеводителей «География на вкус» —

Ника Ганич

Специальная номинация «Прорыв года в новых медиа» —

Александр Сысоев (автор Telegram-канала и канала на «Яндекс.Дзен» «Сысоев ФМ»)

Специальная номинация «Профессиональный Youtube-канал» —

«На трех зубцах» (за серию интервью с лучшими шеф-поварами России)

В следующем году премия Food Show Awards будет присуждаться в третий раз. Следите за новостями на официальном сайте фестиваля, участвуйте в онлайн-голосовании, приходите узнать имена и поздравить победителей на FOODSHOW 2019!