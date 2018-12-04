2018-12-04T16:42:39+03:00
Общество

В Госдуме совершенствуют принципы организации детского питания

До конца года сенаторы собираются внести в Госдуму законопроект по пересмотру норм детского питания во всех регионах
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Главная цель законопроекта – сделать меню в образовательных учреждениях разнообразным, сбалансированным и отвечающим возрастным потребностям детей.Главная цель законопроекта – сделать меню в образовательных учреждениях разнообразным, сбалансированным и отвечающим возрастным потребностям детей.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Изменения в системе организации детского питания назрели давно. Как показали исследования НИИ детского питания, в школьном рационе сегодня заметен дефицит мяса, рыбы, яиц и растительного масла, а вот хлебобулочных изделий дети едят слишком много. Если говорить о микроэлементах, то учащиеся недополучают кальций, железо, йод, фтор, селен и цинк. Восполнить этот недостаток нужно не только с помощью домашней еды, но и в рамках школьных обедов и завтраков. Именно поэтому еще год назад спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко подняла вопрос о разработке законопроекта о детском питании.

Главная цель законопроекта – сделать меню в образовательных учреждениях разнообразным, сбалансированным и отвечающим возрастным потребностям детей. В настоящее время 90% российских школьников обеспечены горячим питанием, но это мало что говорит о качестве блюд и о том, насколько они нравятся детям. Важно, чтобы еда в столовых была вкусной и безопасной.

Весной в Управлении Роспотребнадзора уже обсуждали ужесточение требований к питанию школьников и дошкольников. Небольшим компаниям и самим образовательным учреждениям очень сложно обеспечить многоступенчатый контроль качества, поэтому «пальму первенства» здесь держат крупные комбинаты. Так, сенатор Ирина Гехт отмечала положительные изменения в сфере детского питания в Москве и Ульяновске, где этот вопрос передали на аутсорсинг крупным комбинатам. Причем речь идет не только о безопасности, но и о вкусовых качествах блюд: поставщики имеют возможность модернизировать оборудование пищеблоков, расширить ассортимент продуктов, соблюдая при этом все требования Роспотребнадзора и экономя бюджетные средства за счет оптовых поставок и работы с местными производителями. Минсельхоз, в свою очередь, предложил внедрение программы «Фрукты и овощи в каждой школе», чтобы к ежедневному рациону детей добавить по фрукту или овощу местных сортов.

Опыт Москвы и Ульяновска постепенно перенимают и другие города. В Челябинске, Оренбурге, Иркутске комбинаты предлагают школьникам новые блюда и даже приглашают родителей на дегустации. Объединить лучший опыт регионов и разработать новые стандарты детского питания – именно такую задачу должен решить новый законопроект. Ведь качественное питание в детском возрасте – это залог здоровья и полноценного развития ребенка.

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