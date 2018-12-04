2018-12-05T12:27:11+03:00
Происшествия

В Москве из-за угрозы взрыва проверяют девять вокзалов

Правоохранительные органы начали осмотр после серии анонимных звонков
Алена Басавина
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В Москве проверяют 9 вокзаловВ Москве проверяют 9 вокзаловФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Девять московских вокзалов проверяют из-за угрозы взрыва. Кинологи выехали на место происшествия для проведения осмотра после анонимных звонков.

«Последовательно кинологи проверяют девять железнодорожных столичных вокзалов: Киевский, Белорусский, Ленинградский, Казанский, Ярославский, Рижский, Савеловский, Павелецкий, Курский», - сообщает ТАСС со ссылкой на источники в экстренных службах.

Известно, что на движение поездов и электричек не было приостановлено. Эвакуация не проводится.

Напомним, что ранее в Москве из-за телефонных террористов эвакуировали 12 торговых центров. Анонимные сообщения стали поступать один за другим, однако угрозы оказались ложными.

Работу приостановили «Мегаполис», «Капитолий», «Электроника на Пресне», «Звездочка», «Вива», «Город», «Хорошо», «Гагаринский», «Звезда», «Цветной», «Атриум», «Горбушкин двор». Позднее стало известно, что сообщения поступали из-за рубежа. Также в начале ноября эвакуация произошла в торговом центре «Ереван Плаза».

Стои сказать, что самая крупная волна телефонных минирований в последний раз была зафиксирована во второй половине 2017 года. Тогда атаке подверглись около 4 тысяч торговых центров в разных городах России.

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