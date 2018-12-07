2018-12-10T23:16:20+03:00
Общество

Уникальный исторический выпуск «Комсомольской правды». К 100-летию Александра Солженицына. Размышления эпохи: «Как нам обустроить Россию»

Исторический репринт брошюры, напечатанной в «Комсомольской правде» в 1990 году
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Писатель Александр Солженицын в 1994 году. Фото Сергея Метелицы /ИТАР-ТАСС/.Писатель Александр Солженицын в 1994 году. Фото Сергея Метелицы /ИТАР-ТАСС/.
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Не пропустите! 11 декабря, в день столетия классика русской литературы, нобелевского лауреата Александра Солженицина, газета «Комсомольская правда» вновь повторит издание его знаменитой статьи - «Как нам обустроить Россию». Она была напечатана в «Комсомолке» в сентябре 1990 года. До крушения СССР оставалось больше года. Но Солженицын уже уверенно предсказал в этой статье и распад Советской Империи, и раздрай национальных республик, и дальнейшие русские катастрофы. И начертил пути - как из этой разрухи выйти.

Статья Солженицына была напечатана в «Комсомолке» в сентябре 1990 года.

Статья Солженицына была напечатана в «Комсомолке» в сентябре 1990 года.

Вот что удивительно. «Как обустроить» - послание нам из другого века, из другой страны, а читается - будто все происходит сейчас, здесь. И многие советы Солженицина, оставшиеся не услышанными властью и народом 28 лет назад, сегодня кажутся пронзительно современными.

Как «Комсомолка» - тогда печатный орган ЦК ВЛКСМ, публиковала эту программную статью-брошюру главного диссидента СССР, как переправляла ее из США, где жил в это время Солженицын - отдельная история. Мы о ней тоже расскажем.

Но главное - вы почувствуете запах, цвет той эпохи. Будете держать в руках точную копию той исторической брошюры.

А уж какие вывод вы из нее делать - решать вам.

Во вторник, 11 декабря, во всех киосках Москвы и Московской области спрашивайте «Комсомольскую правду» с брошюрой Солженицына «Как нам обустроить Россию».

Полный текст Специального выпуска "Комсомольская правда" от 18 сентября 1990 г читайте здесь

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