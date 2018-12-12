2018-12-12T14:55:18+03:00
Дом. Семья

Парковка в Москве в новогодние праздники 2019 будет бесплатной

Не платить за парковку в Москве разрешат в течение всех новогодних праздников-2019: с 31 декабря по 8 января
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
Поделиться:
Комментарии: comments1
Новые цены на парковку в центре Москвы.Новые цены на парковку в центре Москвы.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Изменить размер текста:

На всех улицах Москвы в новогодние дни отменят плату на парковках. Автомобилисты смогут бесплатно поставить машину на любое место и даже в центре города, где парковка с 15 декабря станет 380 рублей в час. Об этом рассказали в столичном департамента транспорта.

- Все новогодние дни москвичи и гости столицы смогут бесплатно оставить машины на городских парковках. Такая возможность будет с 31 декабря 2018 по 8 января 2019 года, - рассказали «Комсомольской правде» в Департаменте транспорта Москвы.

Такое право москвичам и приезжим предоставляют не первый раз — в прошлом году в эти же дни парковки тоже были доступными без оплаты для всех желающих.

Напомним, что с 15 декабря этого года в столице начинают действовать новые тарифы на парковку, а также произойдет отмена бесплатной стоянки по воскресеньям. В районе Арбата, Тверской улицы, Москва-Сити, Патриарших прудов, а также на улицах Петровке, Неглинной, в Романовом переулке тариф увеличился на 90% и теперь составит 380 рублей в час. Мэр Москвы Сергей Собянин объяснил, c чем связано повышение тарифов на парковочные места.

- Повышение цен на парковки для нас не является доходом. Это регулятор количества машин в центре города, - сказал мэр города.

По словам Сергея Собянина, когда в городе парковочные места заполнены более, чем на 80%, то нужно увеличивать цену на услугу, чтобы часть парковочных мест была свободна. Такая практика есть во всем мире.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Правила парковки в Москве изменятся на улицах внутри Садового кольца и на нескольких участках ТТК

Цены вырастут почти вдвое, а время бесплатной стоянки сократят с 15 до 5 минут (подробности)

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Как украсить комнату на Новый год 2019
Продумывать варианты украшения комнат в вашем доме к Новому году лучше всего начинать заранее, в идеале за несколько недель до праздника. Так у вас будет время изучить все предложения. Мы в свою очередь хотим рассказать о нескольких простых идеях
Как украсить офис на Новый год 2019 своими руками
Дедлайны, итоговые отчёты, сдача проектов - пережить декабрь на работе часто задача не для слабонервных. Но стоит только нарядно украсить офис, и работать сразу станет легче. Мы собрали советы, актуальные в 2019 году, а вам осталось только воплотить их в
Как украсить кабинет к Новому году 2019 своими руками
Скоро наступит самая сказочная пора - Новый год. Конечно, хочется быть во всеоружии и подготовить к этому празднику не только дом, но и рабочее место. "Комсомолка" проконсультировалась с дизайнерами и предлагает несколько простых советов как украсить каби
Новости 24
Доходы Москвы от туризма достигли 112 млрд рублей
В столицу придет резкое похолодание
В Подмосковье задержали мошенника, обворовавшего жителей Химок
В здании Минтруда рухнул лифт с людьми
В столице участники реновации переселяются из 30 домов
Для фабрики-кухни завода «Динамо» разработают проект реставрации
В центре столицы поставят памятник «Строителям Москвы»
В Подмосковье обокрали тренера сборной России по фехтованию
Столичные врачи общей практики провели около 12 миллионов приемов
Жители Подмосковья напишут «Избирательный диктант»
ЦОДД просит водителей пересесть на общественный транспорт из-за гололеда
Московские камеры научатся определять марки машин
В Москве беспилотные автомобили смогут автоматически пропускать "скорую помощь"
В Подмосковье задержали мужчину, находящегося в федеральном розыске за разбой и кражу
Контроль за продажей пиротехники усилят в преддверии Нового года
На столичных дорогах ремонтируют ограждения за счет виновников аварий
В Москве в продаже появились «Тройки» с изображением парящего моста из «Зарядья»
МАДИ требует проверки всего таксопарка, после аварии на Покровке в Москве
Столичные врачи-урологи ежедневно проводят две - три операции при помощи роботов
В столице на снегосплавные пункты вывезли более 200 тысяч кубометров снега
В Подмосковье проверят информацию о незаконной вырубке деревьев
Москвич закидал соседа яйцами за неправильную парковку
Пенсионер написал заявление на коммунальщиков, которые очистили его квартиру от мусора
Столкновение автобуса и грузовика в Москве попало на видео
Свои решения по улучшению цифровой среды Москвы предложат 500 специалистов
Медицинский вертолет прилетает в любую точку Москвы за 7 - 10 минут
В Москве пассажирский автобус столкнулся с грузовиков