2018-12-12T14:55:18+03:00
Дом. Семья

Парковка в Москве в новогодние праздники 2019 будет бесплатной

Не платить за парковку в Москве разрешат в течение всех новогодних праздников-2019: с 31 декабря по 8 января
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
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Новые цены на парковку в центре Москвы.Новые цены на парковку в центре Москвы.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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На всех улицах Москвы в новогодние дни отменят плату на парковках. Автомобилисты смогут бесплатно поставить машину на любое место и даже в центре города, где парковка с 15 декабря станет 380 рублей в час. Об этом рассказали в столичном департамента транспорта.

- Все новогодние дни москвичи и гости столицы смогут бесплатно оставить машины на городских парковках. Такая возможность будет с 31 декабря 2018 по 8 января 2019 года, - рассказали «Комсомольской правде» в Департаменте транспорта Москвы.

Такое право москвичам и приезжим предоставляют не первый раз — в прошлом году в эти же дни парковки тоже были доступными без оплаты для всех желающих.

Напомним, что с 15 декабря этого года в столице начинают действовать новые тарифы на парковку, а также произойдет отмена бесплатной стоянки по воскресеньям. В районе Арбата, Тверской улицы, Москва-Сити, Патриарших прудов, а также на улицах Петровке, Неглинной, в Романовом переулке тариф увеличился на 90% и теперь составит 380 рублей в час. Мэр Москвы Сергей Собянин объяснил, c чем связано повышение тарифов на парковочные места.

- Повышение цен на парковки для нас не является доходом. Это регулятор количества машин в центре города, - сказал мэр города.

По словам Сергея Собянина, когда в городе парковочные места заполнены более, чем на 80%, то нужно увеличивать цену на услугу, чтобы часть парковочных мест была свободна. Такая практика есть во всем мире.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Правила парковки в Москве изменятся на улицах внутри Садового кольца и на нескольких участках ТТК

Цены вырастут почти вдвое, а время бесплатной стоянки сократят с 15 до 5 минут (подробности)

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