2018-12-19T16:02:50+03:00
Досуг

Евгений Плющенко и Яна Рудковская представляют ледовую постановку «Лебединое озеро»

Это будет шоу, в котором соединятся два жанра, - фигурное катание и балет
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Кстати, в спектакле примет участие и пятилетний сын Плющенко Александр, мальчик уже несколько лет всерьез занимается фигурным катаниемКстати, в спектакле примет участие и пятилетний сын Плющенко Александр, мальчик уже несколько лет всерьез занимается фигурным катаниемФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Постановка "Лебединого озера" будет уникальной. Артисты станут выступать и на льду, и на балетной сцене. Режиссером постановщиком шоу стал Сергей Филин, в недавнем прошлом премьер Большого театра и руководитель его балетной труппы. Современные технологии позволят в мгновение ока изменять пространство сцены.

Действие будут сопровождать световые инсталляции, образы и спецэффекты. Кроме того, представление пройдет под сопровождение живого симфонического оркестра. В партии Одилии на лед выйдет олимпийская чемпионка 2014 года Аделина Сотникова. В образе Одетты предстанет прима-балерина Большого театра Ольга Смирнова. Роль Черного мага досталась американскому танцовщику Гарретту Смиту, на льду эту роль исполнит канадский фигурист Эмануэль Сандю. Кстати, в спектакле примет участие и пятилетний сын Плющенко Александр, мальчик уже несколько лет всерьез занимается фигурным катанием.

С 20 декабря до 8 января на ледовой арене ВТБ «Арена Парк», м. «Динамо», Ленинградский пр-т, 36.

Евгений Плющенко и Яна Рудковская представляют ледовую постановку «Лебединое озеро» [ТРЕЙЛЕР].

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