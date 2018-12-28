«Попутчик оказался насильником»: Вся страна ищет 29-летнюю Москвичку, которая пропала по дороге к своим родителям.

Неладное супруг Ирины заподозрил, когда телефон жены перестал отвечать на звонки. Дмитрий понял, что случилось что-то нехорошее, потому что Ирина всегда старалась быть на связи, чтобы не заставлять близких нервничать. Все-таки девушка одна отправилась в поездку на хорошей машине (Ауди А4), да и путь не близкий, почти 200 км по трассе. Когда нужно было действовать и ждать , пока жена выйдет на связь уже не было ни времени ни сил, Дмитрий обратился с заявлением в полицию.

В первую очередь, правоохранители восстановили хронологию событий, которые предшествовали исчезновению молодой девушки. Ирина работала директором двух ресторанов Burger King на Рублевке. Вечером 23 числа она собралась к родственникам и взяла к себе в попутчики мужчину через приложение BlaBlaCar. Фотография попутчика на его аккаунте в приложении не смутила Ирину. Молодой человек выглядел совсем не подозрительно, поэтому опасений не возникло. Местом встречи было обозначено метро Анино. Перед тем, как забрать пассажира девушка еще раз позвонила мужу, они поговорили, он , как обычно, попросил ее быть внимательней на дорогах и пожелал удачной поездки. С этого момента и начинается история пропажи.

Ирина работала директором двух ресторанов Burger King на Рублевке.

По версии следствия, Ирина встретилась в назначенном месте с попутчиком и забрала его. С тех пор на связь она больше не вышла, а биллинг ее телефона нарисовал следователям интересную карту перемещений: в 23:09 сигнал ее мобильного зарегистрирован в районе Серпухова на Симферопольском шоссе , потом телефон был выключен и включился только ранним утром в Ярославле. Там же и была обнаружена машина Ирины со скрученными номерами и хорошенько вымыта, как будто ее готовили к продаже.

На данный момент у следователей уже есть подозреваемый, который ранее уже отмотал срок за преступления сексуального характера.

- В Розыск объявлен 39-летний мужчина, ранее судимый по статье «Изнасилование» и «Насильственные действия сексуального характера» - рассказали в пресс-службе СК по Москве. - Установлено, что именно он сел в машину к девушке, и они выехали в Тулу. Заведено уголовное дело по статье «Убийство»

По словам источника, мужчина использовал не свою фотографию в BlaBlaCar. Такую махинацию может провернуть каждый, у кого скачено это приложение. Мы в редакции на практике проверили этот способ и спокойно зарегистрировались как несуществующий человек с фотографией , которая первой попалась в интернете.

Итак. На данный момент есть несколько версий произошедшего. Первая — уголовник, представившийся другим человеком в приложении по поиску попутчиков, увидел молодую девушку на хорошей машине, и план угона с ликвидацией хозяина авто созрел в голове моментально. А учитывая прошлое подозреваемого, то угон и убийство могут быть не единственным преступлением в этом деле.

Есть и вторая версия, хоть она и выглядит фантастично, как в добротном детективе. Как сообщил источник, у Ирины были долги, а тот самый уголовник мог быть знакомым девушки, которого она попросила помочь. Но эта версия выглядит слишком неправдоподобно: у Ирины есть дочь, по словам ее мужа, в семье у них не было разногласий. Поэтому сценарий, где мама бросила своего 9-летнего ребенка, чтобы скрыться от кредиторов, звучит слишком надуманно.

Сейчас в поисках девушки задействованы не только полицейские, следователи и поисковые отряды. Ирину Ахматову ищет буквально вся страна, записи в социальных сетях с описанием девушки активно репостят обычные пользователи.

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