Москвичи скупают указатели метро: украсить квартиру и передать сувенир в Париж

Новая забава в столичном метро – продают старые указатели. А москвичи с большим удовольствием покупают. Еще и всем не хватает. Всего за две недели столичный метрополитен подзаработал 2,1 млн рублей, продав 350 старых указателей.

Не выбрасывать же на помойку

В «подземке» говорят, что идея продавать указатели появилась, когда лайтбоксы (конструкции с подсветкой) стали убирать со станций в рамках масштабного обновления навигации. Не выбрасывать же на помойку. Выставили на продажу по 7500 рублей за штуку.

- Самыми популярными в продаже оказались лайтбоксы с надписями «Выход в город», «Вход в метро», «Переход прекращается в час ночи», а также указатели со списками станций и пересадками, - рассказали в пресс-службе Московского метрополитена. - В ближайшее время появится новая партия.

Сейчас в продаже в информационном центре возле станции «Тушинская» осталось лишь несколько указателей с серой и салатовой линий метро. Наш корреспондент сходила в точку продажи и узнала, зачем москвичам старые указатели и какие они еще хотят купить.

- Всех интересуют лайтбоксы. Их можно включить в розетку и использовать, как светильник. Такие быстро раскупили. Вторыми по спросу были с названиями станций или с надписями «Выход в город», - рассказывает Юрий, продавец в информационном центре.

Выбор указателей в магазине московского метрополитена.Фото: Алиса ТИТКО

- А кто их покупает? – спрашиваю.

- И молодежь, и взрослые. Пара пенсионеров купила указатель со станции «Киевская». Сказали, что именно там они познакомились, поэтому указатель, как память об их встрече. Один парень купил указатель, чтобы отвезти его в Париж другу, так сказать, как «русский сувенир».

- Иностранцы покупают?

- Приходила женщина из США, мужчина из Италии. Они, правда, не говорили, куда они их денут.

Хотят указатели «Китай-город» и «Переход на Красную площадь»

Москвичи пока тоже не придумали, где повесить указатели, но говорят, что есть личные воспоминания.

- Просто купил, еще не придумал, где повесить указатель. Но это памятный предмет, классно же иметь частичку московского метро у себя дома. Мне повезло, я нашел со станции «Бибирево», как раз там недалеко живу, каждый день спускаюсь в метро. Вообще хотел бы купить со станции «Китай-город», - рассказал Павел, столичный сценарист.

Мечтает об указателе со станции «Китай-город» и москвич Александр Смольников, который почти каждый день наведывается в информационный центр. Парень уже купил одну табличку, которая раньше была на станции «Улица академика Янгеля», и повесил в квартире.

- Вообще хотел лайтбокс с подсветкой, - признался москвич Александр Смольников. - Их многие хотели. Говорят, что в первый же день продаж приехал бизнесмен и погрузил их все сразу в грузовик. Видимо, потом откроет кафе с таким тематическим залом.

- Светящиеся раскупили, а так как было бы грустно уезжать с пустыми руками, вот и купил обычный указатель со станции «Трубная» за 1750 рублей, - рассказывает москвич Илья. - Еще не решил, что с ним буду делать: на даче повещу или продам дороже. Если бы продавали, то купил бы указатель «Переход на Красную площадь», а для девушки указатель «Переход прекращается в час ночи» - как раз возле кухни повесил бы.

Перекупщики не дремлют

Уже много объявлений с продажей указателей появилось на сайте Avito. Цены у перекупщиков взлетели в три раза. Например, за лайтбокс «Переход на Кольцевую линию» со станции «Киевская» Арбатско-Покровской линии просят 22 000 рублей, а за аналогичный со станции «Пролетарская» - 20 000 рублей. Среди объявлений есть две вывески с Калинско-Солнцевской линии. На одном указано направление в сторону «Рассказовки», на втором - в сторону «Петровского парка». За две вывески продавец просит всего 5500 рублей. Оказывается, таблички нового образца проигрывают в цене указателям 90-х и 2000-х годов.

Перекупщики продают этот указатель за 20 тысяч.

- Я их не купил. Совершенно случайно нашел в мусорном контейнере, рядом со станцией «Солнцево». До Нового года открыли станцию метро «Савеловская» на Большой кольцевой линии, теперь на указателе нужно добавлять надпись. Вот тогда я эти таблички и нашел, - рассказывает продавец Иван.

Указатели "без истории" существенно дешевле тех, что висели долгими годами.

КСТАТИ

В интернете можно купить разные исторические «сувениры» из московского метро:

- всего за 5000 рублей продают настенный светильник высотой 12 см, в объявлении указано, что такие же устанавливали в вагонах метро в 40-е годы;

Светильник вагона.

- еще дешевле алюминиевая табличка 1982 года, снятая с вагона поезда. Ее продавец готов отдать за 2500 рублей;

- советские телефонные аппараты ТАП-50 и «ревуны» в рабочем состоянии за 2000 рублей;

- алюминиевая пепельница из кабины машиниста метро – 700 рублей;

Продается даже пепельница с рабочего места машиниста.

- чугунная урна весом 50 кг, служившая в метро до середины 30-х годов, выставлена на продажу за 50 тысяч рублей;

- проездные 1972 и 1974 года по 700 рублей,

- жетоны 1950 года по 1000 рублей;

- коллекция билетов с 2008 по 2017 год за 29 500 рублей;

- модель вагона серии 81-717 за 150 тысяч рублей;

- форма сотрудников метро, в частности, утепленный бушлат на синтепоне, серого цвета продается за 700 рублей.

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Пока москвичи возмущаются, что новая навигация в метро не столь понятная, и просят, чтобы вернули, как было, в "подземке" начинают продавать старые указатели. "Приобрести указатели можно будет в сувенирном магазине на станции "Маяковская" или в информационном центре на станции "Тушинская", либо забронировать понравившийся лайтбокс через www.mosmetro.ru", - рассказали в пресс-службе Московского метрополитена (подробности).

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Москвич нашел на свалке новые указатели метро и продает их за 5500 рублей

Житель столицы выставил на продажу в интернете два указателя со станции метро «Солнцево» Калининско-Солнцевской линии. На одном указано направление в сторону «Рассказовки», на втором — в сторону «Петровского парка». Просит за две вывески 5500 рублей (подробности).