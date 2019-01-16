Проверки домов с газовыми плитами в Москве: Обход всех квартир, инструктаж жильцов под роспись и ревизия управляющих компаний

До 23 января во всех жилых домах Москвы с газовыми плитами проведут дополнительное внеплановое обследование состояния и работоспособности газового хозяйства.

- Такое решение принято в связи с серьезными происшествиями в жилом фонде разных регионов России, связанными с бытовым газом, - сообщил сегодня, 16 января, заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

Напомним, ранее столичные власти планировали завершить в воскресенье, 21 января, масштабную проверку домов с газовыми трубами. "Зачистка" уже стартовала во вторник, 15 января, после недавних взрывов газа в Магнитогорске и Шахтах. А теперь осмотр квартир москвичей "на газовой трубе" решили продлить. Расписание проверок можно посмотреть на сайте "Мосгаза".

По словам главы Комплекса городского хозяйства Москвы, сотрудники "Мосгаза" проведут дополнительный, под роспись, инструктаж собственников квартир и начальников управляющих компаний, ответственных за газовое хозяйство в доме.

- Москвичам вручат памятки по безопасной эксплуатации газового хозяйства в многоквартирных домах, - подчеркнул заместитель мэра.

Для обследования домов в каждом округе создана специальная комиссия из представителей префектур и управ районов, управляющих компаний, "Мосгаза", Мосжилинспекции, департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы и МЧС России по Москве. Во главе комиссий в округах - заместители префекта по вопросам ЖКХ и благоустройства.

- Мосжилинспекция проведет проверки управляющих компаний на наличие заключенных договоров по обслуживанию внутридомового и внутриквартирного газового оборудования, - добавил Петр Бирюков.

Если после ревизии у комиссии появятся замечания, в доме найдутся нарушения, тогда временно отключат газ на отдельном проблемном участке и быстро наведут порядок. Как уверяют в столичном Комплексе городского хозяйства, жильцов без голубого топлива не оставят.

"Префектам округов и главам управ районов поручено обеспечить личный контроль за проведением проверок", - отметил Петр Бирюков.

По его словам, на основе отчетов комиссий столичные власти подготовят предложения по усилению безопасности газового хозяйства Москвы.

ПОЛЕЗНЫЙ ТЕЛЕФОН

С вопросами о проверках жилых домов с газовыми плитами можно звонить по телефону "Мосгаза" - (495) 287-83-93.

ЦИФРЫ

23 963 жилых дома Москвы подключено к газовым сетям (всего жилых строений в столице более 40 тысяч).

1 811 772 газовых плиты, 126 516 газовых проточных водонагревателей для горячей воды и 5 789 газовых ёмкостных водонагревателей для отопления находятся в квартирах москвичей.

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После взрывов газа в Магнитогорске и Шахтах начнутся проверки в квартирах москвичей

С 15 по 21 января в жилых домах Москвы пройдут внеплановые проверки газовых коммуникаций. Об этом сообщили в пресс-службе «Мосгаза». Ревизию обычно проводят раз в год в каждой квартире. Но после взрывов газа в Магнитогорске и Шахтах в столице решили еще раз оценить состояние труб, плит и водонагревателей (подробности).