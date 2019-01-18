«Центральный Детский магазин на Лубянке» в новогодние праздники посетило рекордное число покупателей

В новогодние праздники «Центральный Детский магазин на Лубянке» установил рекорд посещаемости. Накануне Нового года в главном детском торговом центре Москвы побывало более 1 млн. человек - на 14% больше, чем в прошлом декабре. Предновогодний шопинг москвичи сочетали с праздничными развлечениями: во время новогодних каникул ЦДМ на Лубянке приготовил насыщенную и увлекательную программу для детей и взрослых.

- «Центральный Детский Магазин на Лубянке» остается любимым местом совершения покупок и отдыха для москвичей и гостей города. Благодаря красочному новогоднему убранству, насыщенной концертной программе, включающей более 40 мероприятий, и открытию уникальных магазинов ЦДМ на Лубянке поставил новый рекорд посещаемости в минувшие праздники, - рассказал Леонид Капров, старший вице-президент «Галс-Девелопмент» (компании - собственника и девелопера «ЦДМ на Лубянке). - В 2019 году мы продолжим развивать сотрудничество с ведущими детскими брендами, обновляя и совершенствуя продуктовую линейку и анимационную программу.

2019 год только начался, а в «ЦДМ на Лубянке» уже открылись сразу три новых магазина - «Город Игрушек», «Единорог» и «Территория». Первый из них - «Город Игрушек», расположившийся на 5 этаже торгового центра, - один из самых красивых в Европе магазинов для детей. Здесь продаются авторские игрушки и куклы со всего мира. В магазине можно найти все новинки известных брендов игрушек Unimax, Mattel и Hasbro, эксклюзивные коллекционные автомобили Yat Ming, авторские куклы Tonner&Effanbee Doll, невероятно изящную игрушечную фарфоровую посуду Reutter Porzellan, карнавальные костюмы, роботов и многое другое.

«Единорог» - это находка для тех, кто любит провести время с семьей или друзьями за настольными играми. В магазине, разместившемся на цокольном этаже, есть все самые популярные настольные игры ведущих российских и зарубежных издательств, включая известную «Magic: the Gathering» (у нее свыше 20 миллионов фанатов по всему миру). В «Единороге» также можно найти товары для моделирования и детского творчества, конструкторы и головоломки. Для покупателей проводятся мастер-классы, во время которых родители смогут подобрать игру для детей любого возраста.

Магазин по продаже книг, товаров для хобби и творчества «Территория» разместился на 3 этаже «ЦДМ на Лубянке». Это книжный магазин нового формата, где можно не только найти практически любую книгу — от бестселлеров до редких изданий, но и лично познакомиться с авторами любимых произведений. «Территория» может похвастаться ассортиментом, включающим новинки от ведущих издательств России и мира всех жанров и стилей.

СПРАВКА «КП»

«Центральный Детский Магазин на Лубянке» – крупнейший комплекс семейного и детского досуга, где можно не только купить все, что нужно для детей и взрослых, но интересно и увлекательно провести время. В «ЦДМ на Лубянке» представлено более 100 магазинов, 12 развлекательных зон, 25 ресторанов, кафе и мест общественного питания. В 2018 году «Центральный Детский Магазин» посетило рекордное количество гостей – более 10 млн человек (на 15% больше, чем в 2017 году).