WiFi в метро без рекламы для абонентов Tele2

Абоненты не только получат большой пакет минут и дата-трафика, но также могут до конца года пользоваться WiFi в метро без рекламы.

Предложение доступно всем кто подключится или перейдет на тариф «Везде онлайн» с 23 января по 27 февраля 2019 года. Эти клиенты получат промокод для доступа к WiFi в метро без рекламы.

Новый тарифный план «Везде онлайн» ориентирован на тех абонентов, которые потребляют большой объем дата-трафика и активно пользуются голосовой связью. Следуя концепции «Другие правила», Tele2 подготовила для клиентов специальное предложение. Помимо оптимального пакетного наполнения, московские абоненты получат возможность пользоваться WiFi в метро без рекламы до конца 2019 года.

За 500 рублей в месяц московские абоненты получают 40 Гб интернет-трафика, 500 минут и 50 SMS. Клиентам также доступны безлимитные звонки на номера Tele2 России и домашнего региона, которые не расходуют основной пакет минут.

«Ежедневно жители столицы сталкивается с сотнями рекламных сообщений, и их избыточность вызывает у людей осторожное отношение к рекламе. Те же чувства испытывают и пассажиры метро, которым для доступа к WiFi надо просмотреть несколько роликов. Жители мегаполиса ценят каждую минуту, и многим пассажирам интернет в метро нужен не только для развлечений, но и решения повседневных задач. Пользователи нового тарифа могут выйти в интернет в метро мгновенно и бесплатно, без покупки абонементов. На наших клиентов приходится значительная доля от тех 9 млн пассажиров, которые каждый день заходят в столичное метро. Учитывая этот фактор, мы прогнозируем, что тариф будет популярен среди наших клиентов», - рассказал Игорь Жижикин, генеральный директор «Tele2 Москва».

В поддержку тарифа «Везде онлайн» Tele2 запустила новую рекламную кампанию. Видеоролик показывает жителя мегаполиса, которого всюду окружает реклама – и на улицах большого города, и в столичной подземке. Стоит ему зайти в вагон метро и подключиться к WiFi, как на экране тут же появляется рекламное сообщение. Команда Tele2 обещает: «Мы поможем на деле, а не просто словами». Навязчивая реклама в образе блондинки прощается с пассажиром и покидает его смартфон. Для клиентов оператора в метро действуют «другие правила»: теперь не нужно смотреть рекламу для выхода в интернет. Видеоролик доступен в YouTube по ссылке.