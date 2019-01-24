Погода в Москве 25 - 30 января: После морозов на столицу обрушится самый сильный за зиму снегопад

Хорошая новость для тех, кто мерзнет - и не радующая для тех, кто наслаждается солнечной, пусть и холодной, январской погодой. Морозы скоро уйдут из Москвы. До конца рабочей недели потрещат от души, а потом им на смену придет сильнейшие снегопады, метели и оттепель. Таков прогноз Гидрометцентра России о погоде в Москве на 25 - 30 января.

В ночь на пятницу, 25 января, в мегаполисе подморозит до -21 градуса, по области до -23, а местами даже до -28 градусов. Минувшей ночью, кстати, холоднее всего было в Черустях, на востоке Подмосковья, -23,5 градуса. Днем в пятницу -11...-16, солнечно, без осадков и почти безветренно.

В субботу, 26 января, под утро в столице до -20, по области -17...-22 градуса, местами до -27. Днем уже заметно теплее, чем накануне, -7...-12 градусов. Станет пасмурно, зарядит снег, поднимется метель. Ветер будет свистеть с порывами до 17 м\сек. Ненастье принесут циклоны сразу с двух сторон - один южный, со Средиземноморья, второй с запада, объяснняют синоптики Московского метеобюро.

В воскресенье, 27 января, сильный снегопад и метель не утихнут ни ночью, ни днем. Ночью -7...-12 градусов, днем -3...-8.

В понедельник, 28 января, ночная температура в понедельник -6...-11 градусов, дневная -2...-7. Облачно и снежно. В общей сложности за выходные и до утра понедельника столице достанется 14 - 17 мм осадков - то есть сугробы вырастут сантиметов на 15. Это будет самый сильный снегопад с начала зимы, предупреждают в Московском метеобюро. Для сравнения: 6 декабря 2018 года за сутки выпало 10 мм осадков, более мощных снегопадов нынешней зимой пока не было.

Во вторник, 29 января, ночью -5...-10 градусов, а днем уже практически оттепель, 0...-5 градусов. Серое небо и снег.

В среду, 30 января, еще теплее: ночью -4...-9 градусов, днем до +1. И снова облачно, с небольшим снегом.