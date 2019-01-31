«Скорая» не приехала по вызову к 12-летнему подростку, у которого в вагоне метро случился приступ эпилепсии

28 января Вероника Денисенко с сыном Марком возвращались из центра Москвы на метро домой. Женщина отложила деньги и решила сделать сыну подарок: купила куртку, о которой он мечтал.

Около десяти вечера в районе станции «Белорусская», у мальчика случился эпилептический приступ. Поняв, что привести сына в чувства своими силами не удастся, Вероника попросила вызвать бригаду врачей. Пассажиры связались с машинистом, тот передал информацию в диспетчерскую «скорой помощи», откуда ответили, что медики подъедут на станцию «Речной вокзал» через 10-15 минут. Как раз к тому времени, когда поезд с Вероникой и ее сыном должен был прибыть на станцию.

КУДА ИСЧЕЗЛА НЕОТЛОЖКА?

Но на «Речном вокзале» их никто не ждал. Молодой человек и женщина, ехавшие в том же вагоне, несколько минут помогали Веронике удерживать мальчика на весу. Положить его на скамейку, чтобы дождаться медиков оказалось невыполнимой задачей.

- На «Речном вокзале» мы пробыли не больше пяти минут – я осмотрела станцию, и вдруг поняла, что там вообще нет лавок. Просто негде даже присесть... И мы решили подняться на улицу, - вспоминает Вероника Денисенко. – Молодой человек помогал мне нести, вернее тащить, Марка, а женщина взяла сумки с покупками. Но «скорой» не было и на улице. Женщина побежала к другому выходу метро, чтобы проверить, вдруг врачи «спрятались» где-то там... Когда мы поняли, что «скорая», если и приедет, то очень нескоро, начали вызывать такси. Надо было срочно везти Марка домой, потому что после таких приступов у людей наступает глубокий сон, и оставаться на морозе, было просто опасно.

Но вызвать такси не получилось. С недавних пор таксистам запрещено подъезжать к этому выходу из метро «Речной вокзал», потому что он теперь предназначается только для автобусов. Таксисты отказывались подъезжать к остановке – никто не хотел нарываться на штраф. Решили ждать автобуса.

- Тащить его на Фестивальную улицу, где такси можно останавливаться, было очень тяжело даже нам двоим. Ну, вы представляете - крупный двенадцатилетний подросток, совершенно расслабленное тело – нереально. Решили ждать автобуса, потому что до дома несколько остановок, - вспоминает Вероника.

Минут через десять подъехал автобус. «Скорая» так и не появилась. Молодой человек занес Марка в салон, и предложил помочь довести его до дома. Вероника согласилась, и рассказала страшную историю болезни своего сына.

ЗАБОЛЕЛ, УВИДЕВ ИЗУРОДОВАННОЕ ТЕЛО ДРУГА

Приступы начались всего три месяца назад, после того, как Марк увидел в интернете изуродованное тело своего самого близкого друга Саши Смирнова, это тот самый мальчик, которого вместе с матерью Екатериной Смирновой осенью прошлого года зарезал отморозок. История прогремела на всю страну. Предполагаемого преступника, по его собственному признанию, наняли родственники женщины, имевшие виды на квартиру, в которой она жила с сыном. За несколько месяцев до этого умер от инсульта, не дожив до пятидесяти лет, глава семьи – Вадим Смирнов. Убийца нанес Саше и его маме тридцать ударов ножом.

Когда Марк увидел фотографию своего лучшего друга – изрезанного и окровавленного, ему стало плохо.

- Он принес мне эту фотографию: то, что я увидела, до сих пор перед глазами стоит. Можно представить, что чувствовал при этом ребенок. Они были не просто друзьями, а как братья, – вспоминает Вероника Денисенко. – Второй приступ случился в день похорон, и потом еще несколько раз.

Врачи сказали Веронике, что у мальчика впереди долгое и непростое лечение. Эпилепсия – это не болезнь, а форма психологической защиты организма от тяжелых стрессов. Чтобы избавиться от приступов, для начала надо экспериментальным путем подобрать сочетание лекарств. И только после этого, понемногу, с годами, болезнь может отступить.

Сейчас Вероника Денисенко готовит жалобы на бездействие службы «скорой помощи», и готовится перестраивать свой график дел. Как оказалось, любая поездка сына по Москве без ее сопровождения теперь может обернуться настоящей трагедией.

Оперативно получить комментарий от службы «скорой помощи» нам не удалось. На наш запрос обещали дать ответ в течение семи дней. Ждем.