Московские супермаркеты не испытывают проблем с поставкой продуктов

В Москве с 14 января изменились правила выдачи разовых пропусков для грузового транспорта. При этом в некоторых СМИ появились сообщения о том, что новшество может привести к дефициту и подорожанию продуктов.

Столичный Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры сразу же опроверг сообщения СМИ о возможных перебоях с доставкой продовольствия. В ведомстве отметили, что все постоянно работающие логистические компании имеют постоянные пропуска.

Сами ретейлеры, по их признанию, не испытывают проблем с доставкой продуктов в Москву после изменения правил въезда грузовых автомобилей в столицу. Торговые сети обеспечивают жителей всем необходимым.

- Изменения произошли 14 января, - сказал начальник управления внешних связей розничной сети «Азбука вкуса» Андрей Чурсин. - С тех пор роста цен и перебоев с поставками продуктов в Москву не было. И в дальнейшем также ни роста цен, ни перебоев продовольствия в Москве в связи с изменением правил передвижения грузовых автомобилей не будет.

- Компания «Ашан» обладает всеми необходимыми ресурсами для своевременного обеспечения магазинов товаром, - говорит директор по корпоративным коммуникациям компании «Ашан Ритейл Россия» Мария Курносова. - Мы не видим причин для перебоев с поставками продовольствия в столичном регионе.

В мэрии Москвы подчеркивают, что никаких проблем с поставкой продуктов и удорожания их стоимости после изменения правил выдачи разовых пропусков, о чем пишут СМИ, не будет.

Это подтвердил мэр Москвы. «Новые правила мало чем отличаются от тех, что были, - написал Сергей Собянин в своем Твиттере. - Единственное - дают возможность обеспечить более действенный контроль. Не всем это нравится, но без этого на дорогах будет хаос. Тем не менее готовы к нормальному диалогу со всеми заинтересованными сторонами. Панические слухи о перебоях с завозом продуктов не имеют под собой никаких оснований. Пропусков на машины для завоза в магазины и торговые сети более чем достаточно».

«Это похоже на спекуляцию, - сказал глава Департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк. - Время выдачи пропусков увеличилось с 3 до 8 часов, но большинство ретейлеров получают пропуска либо на квартал, либо на целый год. В настоящее время действует 76 тысяч годовых пропусков на въезд в город в течение 24 часов, и все постоянно работающие логистические компании имеют именно постоянные пропуска».

При этом, по словам Немерюка, Департамент транспорта и Департамент торговли и услуг готовы взаимодействовать по этому вопросу с представителями торговых сетей, уже намечены совещания. «С многими из них мы уже переговорили, никаких вопросов и опасений ни у кого не возникло», - отметил он.

КСТАТИ

Новые правила разгрузят дороги

Действующая с января этого года в столице схема по ограничению движения не может сравниться с ограничениями, которые ранее испытывали автомобилисты во время свободного въезда большегрузов в город.

Этим и объясняется спокойствие со стороны ретейлеров. Если внимательно изучить новые правила, то в них есть и некоторые послабления. Например, если раньше в теплое время года по пятницам, по выходным, накануне нерабочих дней и в праздники ограничения на въезд действовали до полуночи, то теперь - до 22.00. Отметим, что ограничения с 6.00 до 22.00 теперь действуют круглый год, что позволит водителям избежать путаницы и, соответственно, штрафов. При этом правила въезда, связанные с грузоподъемностью, не изменились.

Новшества на дорогах столицы направлены на разгрузку и оптимизацию движения в Москве. Причем они должны учитывать удобство большинства, то есть автомобилистов, а не нескольких компаний-перевозчиков.

«Будем прикладывать максимальные усилия для того, чтобы необходимые москвичам товары и грузы своевременно доставлялись, но при этом обеспечивалась оптимальная загрузка городских дорог», - сообщили в Центре организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы.

Новые правила движения грузовиков мало чем отличаются от старых и не окажут негативного влияния на сроки поступления продуктов в магазины.

Количество постоянно действующих пропусков для грузовиков, поставляющих продукты в столицу, достаточно для полноценной работы торговых сетей. Такой вывод следует в том числе из сообщений, размещенных в Твиттере мэра Москвы Сергея Собянина.