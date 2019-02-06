2019-02-06T15:58:33+03:00
Досуг

Фрэнк Синатра XXI века снова в Москве

17 февраля на сцене театрально-концертного зала Конгресс-Центра им. Плеханова состоится трибьют-шоу «THE №1 WORLD. FRANK SINATRA» британского певца Стивена Триффитта
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Фото предоставлено пресс-службойФото предоставлено пресс-службой
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В течение последних лет британец Stephen Triffitt по праву считается самым реалистичным и блистательным воплощением главного американского артиста XX века - легендарного Фрэнка Синатры и, на сегодняшний день, сам является настоящей суперзвездой мирового масштаба. Даже самые ревностные поклонники Фрэнка давно признали его абсолютную достоверность, удивительный талант и неподражаемое обаяние и, на сегодняшний день, Триффит - безусловный любимец публики по всему миру.

Не случайно дети самого Синатры говорят: "Cтивен - лучший из всех, кто поет как Фрэнк. Возможно величайший, поскольку в нем живет и поет душа нашего знаменитого папы". Все композиции и монологи, звучащие в концертах артиста до нюансов выверены не только по вокалу и имиджу, но и по манере, стилю и юмору, присущим знаменитым выступлениям Синатры. Все права на исполнение песен артиста лицензированы самой семьей Синатры, а оркестровые партитуры его живых выступлений уникальны и имеются только у артиста в единственных экземплярах. Таким образом, у зрителя создается абсолютный эффект присутствия на оригинальном концерте ушедшего гения мировой музыки.

Его новый большой концерт в Москве состоится в сопровождении знаменитого эстрадно-джазового оркестра Олега Лундстрема. Государственный камерный оркестр джазовой музыки имени Олега Лундстрема — один из первых русских Биг-бендов и самый узнаваемый эстрадный коллектив в стране, выступления которого каждый раз превращаются в динамичное шоу.

В концертной программе прозвучат все самые обожаемые хиты мэтра, среди которых: "My Way", "New York, New York", "Strangers In the Night", "Fly Me to the Moon", "Under My Skin", "Moon River", "That's Life", "Come Fly With Me", "Somethin' Stupid“, “Witchcraft”, “Chicago” и многие другие.

Когда: 17 февраля, 19:00

Где: Концертный зал Конгресс-Центра им. Г.В. Плеханова

ИСТОЧНИК KP.RU

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