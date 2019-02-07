Пятиэтажка на северо-востоке Москвы попала в программу реновации по решению суда

Столичные власти расширили список сносимых домов по программе реновации. Напомним, в нем до сих пор находился 5171 адрес. Теперь сюда добавили еще одну пятиэтажку - дом 14 по улице Амундсена в Северо-Восточном округе. Постановление об этом подписал мэр Москвы Сергей Собянин по итогам решения Бабушкинского районного суда столицы.

- Многоквартирный дом на улице Амундсена был включен в программу реновации еще на первом этапе ее формирования по результатам голосования на электронной площадке «Активный гражданин» и через МФЦ, - объяснил руководитель Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин. - Чуть позже состоялось внеочередное общее собрание собственников помещений, на котором было принято решение об исключении многоквартирного дома из программы. Это волеизъявление было оформлено постановлением № 1009-ПП от 12 декабря 2017 года.

Но спустя полгода, в июне 2018-го, Бабушкинским районным судом решение внеочередного собрания было признано недействительным. На этом настояли жильцы пятиэтажки, изначально проголосовавшие большинством голосов «за» участие в реновации. Активисты подали в суд иск и выиграли.

«На основании этого было принято решение о повторном включении многоквартирного дома в программу реновации», - сказал Сергей Левкин.

Кирпичный дом № 14 на улице Амундсена построен в 1962 году. В нем - 5 этажей, 75 квартир, газовые коммуникации, нет мусоропровода. Рядом - станция метро «Свиблово».

Напомним, по правилам многоквартирные дома могут быть дополнительно включены в программу, если по результатам рассмотрения жалоб, обращений и заявлений выяснится, что эти решения были приняты с соблюдением требований российского и московского законодательства.

Программа реновации в городе рассчитана до 2032 года. Сейчас жители переселяются в более чем 30 стартовых домов в семи округах - Восточном, Северо-Восточном, Западном, Южном, Юго-Западном, Северном и Юго-Восточном. Новые квартиры получают жители более 25 старых домов. В 2018 году в Москве новоселье справили более 10 тысяч участников реновации.

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