АРТ-линия и особые привилегии для абонентов Tele2

Торжественное открытие биеннале состоится 12 февраля в московском Манеже, экспозиция будет открыта до конца мая. Абоненты Tele2 смогут посетить авторские экскурсии, мастер-классы и воспользоваться особыми привилегиями.

На протяжении всего года абоненты Tele2 могут бесплатно ходить в МАММ, а во время биеннале каждую пятницу – посещать бесплатные закрытые экскурсии с лучшими гидами московских музеев. Клиенты оператора смогут принять участие в лекториях биеннале. Первым звездным спикером станет Альберт Уотсон – фотограф легендарного календаря Пирелли. Для тех, кто не смог посетить лекцию или авторскую экскурсию, в социальных сетях будет доступна онлайн-трансляция всех событий.

Традиционно Tele2 помогает лучше понять современное искусство и больше узнать об экспозиции. Позвонив на телефон горячей линии +7 977 500 70 00, посетители услышат рассказ арт-директора биеннале и директора МАММ Ольги Свибловой. Она объяснит концепцию выставок и представит наиболее интересные работы.

В Манеже будет открыта lounge-зона Tele2. Она станет не только местом отдыха, где гости смогут зарядить телефон и сделать фотографии, но и своеобразной зоной осмысления искусства, в которой будет комфортно делиться впечатлениями о выставке.

Юлия Решетова, руководитель департамента маркетинга макрорегиона «Москва» Tele2:

«Опыт успешного партнерства с МАММ подтверждает, что тема современного искусства небезразлична клиентам компании. Участие в культурной жизни наших абонентов, поддержка их стиля жизни – часть стратегии Tele2, поэтому мы продолжаем активно взаимодействовать с музеем, совершенствуя наши технологии, находя новые решения по их интеграции в выставочные программы и экскурсии. Tele2 стремится обеспечить всех клиентов легкостью и новизной в восприятии современного искусства».

Участие в биеннале стало продолжением стратегического партнерства Tele2 и МАММ. Главная идея такого сотрудничества – создание новых высокотехнологичных проектов, которые помогут сделать современное искусство более доступным и понятным для аудитории.