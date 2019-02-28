В Москве расцвели подснежники

Не рекорд, но прелесть

Первые подснежники расцвели за пару дней до календарной весны в «Аптекарском огороде» Ботанического сада МГУ. Удивительно, конечно, ведь зима пока еще не собирается отступать — впереди снег и морозы.

- Подснежники мы обнаружили в Теневом саду возле главного входа. Гости смогут наблюдать цветение подснежников вплоть до конца апреля, - рассказывают в пресс-службе «Аптекарского огорода» Ботанического сада МГУ.

Но это, оказывается, даже не рекорд. Подснежники в Москве появлялись в 2014 году аж 13 января. Причиной тогда было резкое потепление в столице. Вообще на территории сада растет шесть видов подснежников: складчатый, Элвиса, снежный, альпийский, ризейский, подснежник Воронова. И без того богатую коллекцию два года назад пополнили подснежники из Сочи, из Питомника привезли 1500 цветов, спасенных из-под бульдозера.

Большинство видов подснежников цветут зимой, некоторые — ранней весной и поздней осенью. А вот первоцветы (крокусы, ветреницы, хионодоксы, пушкинии, пролески) появятся только, когда на улице будет стабильная плюсовая погода.

Краснокнижные не срывать

Не раньше середины марта можно будет встретить первоцветы в городе. Речь о красивоцветущих травянистых растениях. Из них в Красную книгу Москвы занесены ветреницы (лютиковидная и дубравная), медуница неясная, хохлатки, печеночница благородная и другие растения, которые находятся под угрозой исчезновения.

- Чтобы их сберечь, будет осуществляться ежедневное патрулирование подведомственных территорий, в том числе с привлечением сотрудников полиции, - сообщают в Департаменте природопользования и окружающей среды Москвы.

Любоваться дикими первоцветами москвичи смогут в Битцевском лесу и Измайловском парке, а также в Лосином острове.

- Все будет зависеть от хода весны и количества снега. Как только появятся первые проталины, сразу же появятся и первые цветущие растения. Например, в середине марта можно встретить желтую мать-и-мачеху. Ночных заморозков она не боится, - рассказывает ответственный редактор Красной книги Москвы, кандидат биологических наук Борис Самойлов.

Позже появятся весенние эфемероиды, среди которых разные виды хохлаток, ветрениц. Они отцветают буквально за две-три недели. Как будет много солнца, то появится лесная медуница. Обычно это растение появляется позже из-за большого количества снега в лесах — нужно ждать, когда сойдет. Ярко-голубые и фиолетовые печеночницы (перелеска благородная) в больших количествах появятся только в Лосином острове.

- Печеночницы, кстати, можно высаживать в парках. И такие работы проводились в Воронцовском парке, в Долине Сетунь, на Щукинском полуострове. Они прижились, но там микропопуляции — не целые поляны, - говорит Борис Самойлов.

А вот подснежники в Москве можно и не искать. Они растут, как правило, в южных широтах. Целыми полянами можно любоваться, например, в Крыму. Хотя экологи говорят, что подснежники вполне можно высаживать в московских парках. Пока же первые цветы там можно будет встретить не раньше мая. Речь о крокусах, тюльпанах, нарциссах. В условиях столицы даже таким теплолюбивым цветам нужны особые условия и много солнца.

Первые подснежники в Москве в прошлые годы (появлялись в «Аптекарском огороде»):

- 2018 году - 21 марта,

- 2017 году — 20 февраля,

- 2016 году — 13 февраля,

- 2015 году — 24 февраля,

- 2014 году — 13 января.

Штрафы за «краснокнижные» сборы (согласно ст. 4.20 КоАП Москвы)

Незаконные сбор или торговля растениями, занесенными в Красную книгу города Москвы, влекут наложение административного штрафа в размере от 2500 до 3000 рублей.

О погоде: Когда ждать весну?

- Устойчивую весну ждем с 20 марта, до этого погода будет еще переменчивая: то легкая морозная погода, то осадки. Стоит заметить, что обычно весна приходит 28-29 марта, но в последние годы - на неделю, а порой и дней на десять раньше. Предположительно и на 8 марта погода будет с осадками, небольшой мороз, - рассказала Татьяна Позднякова, главный специалист Метеобюро Москвы.

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