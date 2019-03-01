Русская, значит виновата!

За решетку она попала совершенно несправедливо за блестяще реализованные многомиллионные проекты, которые вдруг стали основанием для уголовного преследования.

Похоже, русофобские настроения в мире достигли угрожающих масштабов. И помимо санкций и давления на бизнес, тут и там заводятся необоснованные уголовные дела против успешных и ярких личностей из нашей страны. Очередная громкая история правового и судебного беспредела в отношении гражданина России на этот раз разгорается на Востоке, в Кувейте. Стране — сателлите США. «Дело Марии Лазаревой» - уже широко известно во всем арабском мире, в России же про него только-только заговорили в деловых и политических кругах. А теперь оно привлекло внимание и широкой общественности.

Выпускница МГУ и Уортонской школы бизнеса более 10 лет живет и работает в Кувейте. «Белая женщина» в арабском мире, управляющий партнер кувейтского инвестиционного фонда KGL Investments (KGLI) с оборотом выше $1 млрд. Да еще и россиянка. Мария всегда была на виду. А в свете обостряющихся политических событий не могла не стать легкой мишенью для расправы и в конечном итоге оказалась на нарах в кувейтской тюрьме, в крошечной камере с убийцами и наркоманками.

Торжество «правосудия» по-кувейтски

Что за дела? Лазарева, сделала то, что до нее не смог реализовать сам Тони Блэр, бывший премьер-министр Великобритании. Она разработала стратегию превращения маленького Кувейта в крупнейший логистический хаб региона. Не одна конечно. С ней работали четыре министерства «заливной» страны, множество международных команд экспертов. Контракт был выполнен блестяще, и компания Марии уже преступила к поиску инвесторов в проект стоимостью $6 миллиардов. Но что-то пошло не так.

- Началось уголовное преследование, - рассказала на пресс-конференции в Москве адвокат Лазаревой Екатерина Духина. – Оказывается, что кто-то посчитал, что никакая стратегия не сделана. При этом вопрос арбитражной плоскости сразу был вынесен в плоскость уголовную. И все это на основании показаний одного единственного свидетеля. При этом стороне защиты не дали пригласить ни одного свидетеля, не приобщили документы, и даже материалы дела не перевели с арабского на русский или хотя бы английский. Всего несколько месяцев и Лазарева получает строжайший приговор - 10 лет тюрьмы.

- У нас вон даже сенатору (имеется ввиду Арашуков — прим.ред) дали переводчика. - Не может сдержать своего возмущения председатель Московской торгово-промышленной палаты, в прошлом прокурор Владимир Платонов. - Я был в Кувейте в рамках рабочего визита. Встречался с Марией в тюрьме, общался с местными прокурорами. Нарушены многие права, в том числе и на предоставление переводчика. То, что с ней произошло абсолютно не соответствует правовым нормам. Она подавлена и разбита. Камера 10 квадратных метров, в ней 7 человек. Ко мне за помощью обратились родители Марии. Мы составили письмо в МИД.

Вслед за первым обвинением, последовало и второе.

Еще шли апелляции по первому делу, а уже возбуждено второе. Тот же самый свидетель дает показания, что похищены все деньги портового фонда, находящегося под управлением компании Лазаревой. Причем все знают, что деньги лежат на счету фонда в дубайском Noor банке.

- Прокуратура Кувейта попросила заморозить счет, одновременно обвинив Марию в их краже. - Объясняет адвокат. - Лазареву вызвали на допрос, спросили где деньги, она сказала в Noor банке. На что ей заявили, что раз они не в Кувейте, значит их нет. Вот и все. На этом строится обвинение. Суд тот же, гособвинитель тот же и даже свидетель тот же.

Спасение пришло откуда не ждали. Международные инвесторы фонда (в том числе и американские), откровенно удивившись не замысловатым схематозом и реальной угрозой потерять свои деньги, надавали через лоббистов на правительство Дубая. В начале февраля все средства разморозили и выплатили вкладчикам фонда, да еще и с 200% прибылью.

- Теперь, когда деньги поступили на счета инвесторов фонда, в чем, собственно, обвинение? - недоумевает Владимир Платонов. - Не понимаю, какой судья подпишется пот таким? В настоящий момент дело Марии Лазаревой находится на особом контроле у российских дипломатов. Консул регулярно бывает у нее в тюрьме и на следственных действиях. Эту ситуацию так не оставят.

То, что обвинение рассыпается, а свидетель скомпрометировал себя, дав ложные показания, должно стать основанием для закрытия второго дела и отмены приговора первого. Но этого не происходит! Вместо этого в соцсетях и СМИ началась кампания против Марии. Религиозные фанатики требуют "голову русской воровки" и родные всерьез опасаются, что из тюрьмы она не выйдет.

- В кулуарах я уже не раз слышал мнение, что не будь Лазарева россиянкой, все пошло бы по-другому, - поясняет Екатерина Духина. - Трудно представить, чтобы в Кувейте так обошлись с американкой, шведкой или англичанкой. На сегодняшний день Мария Лазарева единственная (!) европейка в женской тюрьме! А ее приговор один из самых суровых за последние годы.

- Абсолютно однозначно, что дело против Марии лежит в политической плоскости, а вовсе не в уголовной. - Считает генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин. - Речь идет об акте устрашения в рамках глобальной мировой русофобии. 6 марта назначена встреча главы Министерства иностранных дел РФ Сергея Лаврова с эмиром Кувейта. «Дело Марии Лазаревой» на особом контроле у МИД. Международный авторитет и дипломатический вес его главы Сергея Лаврова очевиден, остается уповать на его личное вмешательство. Наши граждане, а тем более женщины не должны и не будут легкой добычей.