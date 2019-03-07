Личные истории москвичек, которые успешны в разных сферах бизнеса

Елена Младова, REMEDI ЭКО - клиника репродуктивной медицины

Всю свою профессиональную жизнь Елена занимается медициной - акушерством и гинекологией. Созданный ею в 2017 г. медицинский центр уже помог стать родителями многим московским семьям.

«В десятом классе я поняла, что какие-то теоретические, умозрительные итоги будущей работы не будут для меня удовлетворительными, - говорит Елена. - Я хотела заниматься делом, приносящим конкретные, ощутимые результаты, - и решила стать врачом, поступив на факультет фундаментальной медицины Московского государственного университета».

Долгое время она работала в коммерческой клинике, где прошла путь от врача-репродуктолога, занимающегося лечением бесплодия с помощью вспомогательных репродуктивных технологий, до генерального директора. Она участвовала в первичном размещении акций (IPO) на Лондонской фондовой бирже, занималась открытием новых лечебных учреждений. В 2016 г. она решила сосредоточиться на той теме, которую знала и любила больше всего, - на репродуктивной медицине. Она покинула проект и открыла собственную клинику в центре Москвы.

Проект требовал существенных инвестиций - необходимо было закупить оборудование, арендовать помещение, сделать ремонт; требовались деньги, чтобы привлечь хороших специалистов. Фонд содействия кредитованию малого бизнеса Москвы выступил в качестве поручителя, благодаря чему удалось привлечь кредитное финансирование со стороны коммерческого банка. Клиника открылась в ноябре 2017 г., и в результате ее деятельности многие семейные пары уже стали счастливыми родителями. Она оказывает услуги экспертного класса для женщин: гинекология, ведение беременности, ультразвуковые исследования, экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО).

Основная масса пациентов оплачивает лечение на коммерческой основе, но в этом году клиника вошла в реестр юридических лиц, которые могут оказывать помощь ЭКО за счет обязательного медицинского страхования.

«Я сама москвичка, близкие мои родственники живут в Москве, и я очень люблю этот город, - говорит Елена. - И для меня очень важно делать бизнес в нашем городе. Я живу в этом социуме, и мне очень нравится конкретно для москвичей, для этого социума - для моих соседей, знакомых по школам моих детей, для моих коллег - делать вот такое полезное дело. Я абсолютно ощущаю себя частью этого города».

Дарья Алексеева, благотворительный магазин Charity Shop

Дарья Алексеева, благотворительный магазин Charity Shop

Ее пока еще не все знают в лицо и по имени, но компания и фонд, ею созданные, успели превратиться в городские легенды. Легенды, чем-то напоминающие истории про супергероев: и бездомных оденет, и обездоленных трудоустроит, и город от мусора спасет, причем все это - в одном флаконе.

Началось с того, что Дарья обратила внимание на множество еще вполне годных вещей, которые можно встретить на помойках. В любой семье со временем копятся вполне добротные вещи, которые никогда уже не будут использоваться, а выбросить жалко. Продать их практически невозможно, а напрямую передать их нуждающимся большинство из нас не в состоянии.

Идея была проста и красива: наладить сбор ненужных вещей у населения. То, что подойдет нуждающимся, - передавать по назначению, а вышедшие из моды или просто ставшие ненужными цивильные наряды - недорого продавать по принципу second hand, покрывая текущие траты. Излишки же средств направлять на благотворительность.

Первый магазин Дарья открыла осенью 2014 г. на собственные средства (на это ушло 700 тыс. руб.), и в декабре он вышел на самоокупаемость. Через год появились второй магазин и склад. Потом был учрежден благотворительный фонд «Второе дыхание» - многие задачи было сложно решать в рамках хоть благотворительной, но коммерческой по своему статусу фирмы. Фонд участвовал в конкурсах на грант мэра Москвы и за последние два года получил около 5 млн руб. на развитие инфраструктуры - благодаря этому частично оплачиваются логистика, склад и часть контейнеров.

Таких контейнеров для сбора ненужной одежды, обуви, сумок, кожгалантереи и текстиля сегодня установлено около 60. Они есть в офисных центрах, ТРЦ, московских парках - тут с размещением помогли городские власти.

Собранные вещи сортируются, ветхие и непригодные к дальнейшему использованию направляются на переработку. Сегодня их доля составляет около половины - примерно 150 т из 300 т, собранных за минувший год.

В настоящий момент в проекте работает 73 человека, из которых 12 относятся к социально незащищенным группам, причем речь о бездомных, наем которых не дает никаких налоговых преференций. Дарья находит людей, которые могут и хотят работать и желают вернуться обратно в общество. Те из них, кто не сорвался, в течение буквально одного-двух месяцев снимают место в хосписе или койку в общежитии, радикально меняя свой образ жизни.

«Совместно с организациями, работающими с бездомными, недавно мы запустили проект по уличной медицине, когда наш фонд закупает безрецептурные медсредства, - говорит Дарья, - для того чтобы бездомные могли лечиться сами или при помощи волонтеров и не дожидаться, пока царапина превратится в какую-нибудь гангрену, из-за того что ее вовремя никто не обработал».

По словам Дарьи, работа выкачивает у нее очень много эмоций, поэтому в обычной жизни она старается заниматься какими-то спокойными вещами. Она любит горные лыжи; в Москве увлекается бегом, которым начала заниматься, чтобы ходить в походы, а после втянулась. «Последний по времени поход был по Исландии, когда ты две недели просто ходишь между вулканами и пыхтящими гейзерами, несешь на себе рюкзак, и твоя цель - просто пройти эти 22 километра за день и не помереть. О своих бизнес-задачах ты в этот момент совершенно не думаешь».

«Я встречаюсь с молодым человеком, и мы планируем жить вместе. Он тоже предприниматель - и это здорово поддерживает, когда человек понимает твои риски, понимает, почему тебе иногда надо работать ночью, почему ты не можешь взять отпуск. Для предпринимателя очень важна вот эта особенность - понимание, где заканчивается твой рабочий день, начинается твоя личная жизнь».

Виктория Андреянова, Дом моды

Виктория Андреянова, Дом моды

Ее знают далеко за пределами России, а созданные ею модели можно увидеть на сотрудниках РЖД и светских персонах, служащих Третьяковской галереи и работниках «Ашана». На ее счету - два «Золотых манекена» и «Золотая вешалка», «Серебряная туника», «Золотое веретено», титул «Модельер года» и множество других профессиональных наград.

Виктория начинала карьеру в Центре моды России. В 1991 г. он перешел в частные руки - специалистов стали сокращать, а помещения сдавать в аренду. Собрав команду конструкторов и технологов, Виктория создала дизайн-бюро.

Незадолго до того она по линии Минлегпрома побывала в Индонезии и Сингапуре и увидела, как работают местные маленькие компании. От разработки до готового изделия они тратили два дня по сравнению с месяцами в Центре моды.

«Мой муж шутил, что «Центр есть, а моды нет», и в этом было много правды, - вспоминает Виктория. - Эффективность такого подхода по сравнению с государственной корпорацией была несравнима. В результате он выкупил мою коллекцию, и мы начали работать».

Сегодня Виктория - профессор МГУДТ им. Косыгина и принимает на стажировки и практики студентов и молодых специалистов из многих творческих вузов. Она арт-директор собственного Дома моды, создает коллекции в премиальном сегменте Parole by Victoria Andreyanova и люксовую линию VICTORIA ANDREYANOVA. Ее одежду носят почти на всех континентах. «Моя клиентка должна быть одета лучше всех, но никто не заподозрит ее в том, что она нарядилась»,- говорит она.

«Я приехала в Москву в возрасте трех лет, это мой родной любимый город. Было счастьем на протяжении десяти лет создавать форму для Московского метрополитена, совершенствовать ее, видеть ее каждый раз, спускаясь в метро, - говорит Виктория. - В этом году смотрители Третьяковской галереи оделись в мою униформу. Могла ли я мечтать об этом? Могла, и мечта сбылась».

В прошлом году город поддержал дизайнеров, представив 10 московских брендов отдельным стендом на выставке Collection Premiere Moscow, а Московский Экспортный Центр пригласил на выставку региональных байеров - это конкретная и очень ощутимая помощь. Город проявил инициативу и в другом важном деле - для Виктории большая честь участвовать в ежегодном мероприятии, где дизайнеры дарят платья выпускницам детских домов.

«Совмещать работу и личную жизнь - это непросто, но в моем случае жизненно необходимо, - говорит она. - Я провожу большую часть жизни на работе, полностью сконцентрировавшись на процессе, а после прихожу домой и растворяюсь в уютном и теплом пространстве любви. Кстати, про любовь. Верю, что в семье ее нужно показывать, выражать, не бояться быть слишком любящим. Нам помогают традиции - воскресный ужин, игры в скраббл, походы в кино. Это так просто, что порой кажется, что именно эти дела можно отложить ради других, приоритетных. Но моменты счастья - это топливо, на котором мы движемся по жизни. Без любви мы черепашки, а с нею мы реактивные ракеты. Я выбираю космос».

Дарья Лисиченко, магазин «Город-Сад», фонд «ОРБИ»

Дарья Лисиченко, магазин «Город-Сад», фонд «ОРБИ»

Она создала сеть магазинов полезных продуктов «Город-Сад» и является президентом Фонда по борьбе с инсультом «ОРБИ». Знакомые многим москвичам информационные материалы «Как распознать инсульт», уже успевшие спасти множество жизней, - это ее проект.

У этой успешной бизнес-истории были печальные предпосылки. Отчим Дарьи пострадал от инсульта в возрасте 43 лет - причиной тому была жизнь на износ и постоянные стрессы на работе. А позже в результате онкологического заболевания ее покинула мама - причинами, как она считает, стали курение, рискованное питание, отсутствие спорта. Так что стремление к здоровому образу жизни было для Дарьи вполне органичным. Она всерьез интересовалась здоровым питанием, изобретала собственные рецепты.

Идея открыть свой магазин полезных продуктов - достаточно демократичный и доступный по ценам - тоже была вполне естественной. Этот тренд набирал силу во всем мире, и Дарья была уверена, что Россию он тоже не минует.

Первый магазин, открытый на заемные средства на Патриарших прудах, вышел на окупаемость через полтора года - примерно в те сроки, как и планировалось. Там предлагались экологически чистые продукты от проверенных поставщиков и кулинария, приготовленная по собственным рецептам. Правда, для Дарьи стало сюрпризом, что основной спрос пришелся не на продукты, а на готовую кулинарную продукцию. Как выяснилось, вечно спешащие молодые москвичи зачастую не находят времени для готовки или находят нерациональным готовить на одного себя.

В 2008 г., после того как ушла из жизни ее мама, Елена Сабодахо, Дарья возглавила созданный ею Фонд по борьбе с инсультом «ОРБИ». Взаимодействуя с Департаментом здравоохранения правительства Москвы, фонд реализует ряд программ.

Что касается увлечений, то неудивительно, что главным хобби для Дарьи является спорт. В 2012 г. она увлеклась бегом на длинные дистанции и пробежала пять полных марафонов. В этом году занялась беговыми лыжами и пробежала гонку, которую сама называет «небольшой» - «всего 15 километров».

«У нас уникальный город, дающий прекрасные возможности для занятий спортом, - говорит она. - В последнее время появилось много удобных парков, где можно заниматься бегом, есть тренажерные площадки во дворах, и буквально в каждом микрорайоне есть места, где можно заниматься спортом на свежем воздухе. Это совершенно не требует каких-то денег и доступно любому желающему. В 90-е годы, когда я оканчивала школу, это не было популярным, я бегала по стадиону Дворца пионеров на Косыгина, и я была одна, на меня смотрели как на белую ворону. А сейчас бегают все, и это очень здорово».

К достоинствам Москвы она относит и климат, позволяющий заниматься под открытым небом самыми разными видами спорта: зимой - лыжами и коньками; летом - бегом, велосипедом и много чем еще. В большинстве стран мира такой возможности нет.

Дарья замужем; в этом году ее браку исполнится 18 лет, с мужем она познакомилась еще в институте. У нее двое детей - дочери 11 лет, а сын оканчивает школу. «Родители моего мужа, я боюсь соврать, но уже более пятидесяти лет женаты - они после института поженились, - говорит Дарья. - И в нашем окружении все женаты уже достаточно давно - для меня это кажется естественной вещью. Я всегда была на это настроена, с детства у меня было понимание, что у меня будет такая крепкая семья».

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