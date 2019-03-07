Анастасия Татулова, «АндерСон»

Инициатором флешмоба выступил руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин. Многие мужчины уже разместили в своих социальных сетях истории о московских предпринимательницах, которые их вдохновляют и восхищают.

Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы также открыл в парке «Музеон» выставку с портретами представительниц столичного бизнеса, добившихся успеха в своем деле.

«КП» присоединилась к этой инициативе и представляет вашему вниманию несколько историй бизнес-успеха московских женщин, которыми так гордится наш город и которые делают жизнь столицы и ее жителей лучше каждый день.

Основательница и владелица успешной сети семейных кафе, Анастасия много времени и сил тратит на то, чтобы изменить к лучшему условия ведения бизнеса в городе и в стране. И у нее получается.

В 16 лет поступив на факультет журналистики МГУ, Анастасия вскоре поняла, что ей интересна не журналистика, а предпринимательство, и в 19 лет открыла рекламное агентство. Потом пришло понимание, что просто зарабатывать деньги мало, - надо создавать что-то свое, новое и особенное, делающее жизнь лучше. Так 9 лет назад появился «АндерСон».

Анастасия выросла в маленьком закрытом северном городе Северодвинске, где все друг друга знали. В Москве, куда семью перевели впоследствии, ей сильно не хватало именно этой местечковости, камерности, ощущения, что вокруг - все свои. Возможно, именно поэтому она решила открыть сеть семейных кафе, которые стали центрами притяжения и общения, источниками традиций для многих семей. Анастасия не рассматривает свой бизнес в качестве ресторанного. Кафе - это намного более демократичный формат. А «АндерСон» - не сеть общественного питания, а большое предприятие по производству праздника - сетевое, масштабируемое, с широким ассортиментом выпускаемых продуктов. Кафе же в структуре этого предприятия - это точки продаж «АндерСона», его продукции.

Первое кафе и маленький кондитерский цех Анастасия открыла на личные сбережения, - она несколько лет работала топ-менеджером крупной российской компании, и из-за постоянной занятости заработанные деньги попросту некогда было тратить. Второй раз вопрос финансирования встал при расширении, маленький цех не справлялся с объемами для растущей сети, нужна была фабрика.

«Мы развиваемся на собственные деньги, поэтому всегда ищем возможности. И восемь лет назад, когда в городе была программа субсидий от правительства Москвы, подали заявку, прошли отбор и получили субсидию в 500 тысяч рублей. На эти деньги мы купили первую свою большую печь на фабрику, она до сих пор работает». Все остальное развитие осуществлялось за счет заработанных денег.

Сегодня «АндерСон» - это 50 кафе в Москве и 11 других городах России и ближнего зарубежья, а также «Фабрика счастья», где выпекаются кондитерские изделия не только для самой сети, но и для других заказчиков.

Каждый месяц «АндерСон» проводит больше 2,5 тысячи праздников для всей семьи, помогает многим благотворительным фондам, а сама Анастасия состоит в попечительском совете детского хосписа «Дом с маяком». В сети работает около 1,5 тыс. человек, примерно 70% из которых - женщины.

Сталкиваясь с мешающими факторами, хорошо знакомыми любому предпринимателю: частыми внеплановыми проверками или несовершенством законодательства, - Анастасия стремилась исправить ситуацию, делая это не для других даже, а для себя, - чтобы создать себе комфортную среду для работы. Эта активность не осталась незамеченной, - на выборах московского мэра в 2018 г. она была доверенным лицом

С. С. Собянина и отвечала за сбор и обобщение предложений, касающихся развития предпринимательства в городе. Предложения были включены в предвыборную программу, и именно Анастасия стала курировать со стороны бизнеса их реализацию, тесно взаимодействуя с правительством Москвы.

«Москва сейчас очень комфортный город для жизни, особенно центр, посмотрите, как стало красиво в городе, как изменилась инфраструктура, сколько всего стало для детей! Мне хочется, чтобы Москва стала лучшим городом не только для жизни, но и для бизнеса, - говорит Анастасия. - Исторически отношение к бизнесу среди непредпринимателей негативное, надо объяснять и популяризировать, что такое предпринимательство в городе и почему оно важно для всех.

Анастасия искренне считает, что сегодня городские власти довольно многое делают для предпринимателей.

«Сейчас очень много шагов в верном направлении делается. Вот, например, Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы запускает предпринимательскую премию, - мне кажется, это очень важно, - отметить знаковых предпринимателей, показать их городу. Многие инициативы были разработаны в том числе самими предпринимателями».

По словам Анастасии, всей этой деятельностью она занимается не только для себя, но и для детей, которых у нее двое, одному 18, второму 21. Старший пошел по ее стопам - он предприниматель, у него собственный бизнес, которым он занимается самостоятельно. Он работает в этом же городе, и ей хотелось бы, чтобы здесь становилось все лучше и лучше.

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