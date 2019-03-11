2019-03-11T18:29:03+03:00
Общество

Чувство долга

Суд впервые арестовал банковские счета, недвижимость и акции владельцев коммунальной компании за долги по теплу
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В коммунальном бизнесе столицы меняются устоявшиеся правила игры. Теперь владельцы компаний-неплательщиков будут отвечать за старые долги уже личным имуществом. Первыми, до кого дотянулась рука закона, стали фактические владельцы управляющей компании «УК ЮНИ ДОМ» - убежденного столичного лидера по долгам за тепло.

В начале марта Арбитражный суд Москвы удовлетворил заявление теплоснабжающей организации «МОЭК» о судебном аресте личного имущества и денежных средств фактических собственников управляющей компании ООО «Стройпрактик».

История «Стройпрактика», управлявшей двумя десятками домов в Восточном округе – это классическая схема ухода компании от сознательно накопленных долгов перед ресурсниками. Так, подвесив в 2014-2015 годах более 37 млн рублей платежей за тепло, «Стройпрактик» инициировал собственное банкротство. Но процесс контролируемого «распила» должника был пресечен юристами «МОЭК» и в 2018 году суд привлек к субсидиарной ответственности лиц, в пользу которых и выводились средства из «внезапно» рухнувшей управляющей компании. Непогашенный долг ООО «Стройпрактик» в сумме 33,5 млн рублей, как решил суд, должны погасить Надежда Плеханова и Ирина Михайлова, являющиеся ее фактическими владельцами.

Тут начинается самое интересное - гражданки Н.А. Плеханова и И.Л. Михайлова давно и прекрасно известны на рынке коммунальных услуг столицы. Обе дамы связаны с деятельностью других управляющих компаний в сфере ЖКХ (и тоже крупных должников перед за поставленную тепловую энергию) - ООО «УК ЮНИ-ДОМ» и ЗАО «ЮНИ». В частности, Н.А. Плеханова до 2015 года была руководителем ООО «УК ЮНИ-ДОМ», И.Л. Михайлова с 2016 года является директором и владельцем 85% доли в уставном капитале ООО «УК ЮНИ-ДОМ». А эта компания уже управляет 350 домов в трех районах столицы – Богородское, Перово и Преображенское. И масштабы долгов за тепло здесь совсем другие – перевалили за 800 млн рублей!

По иронии судьбы посетителя сайта компании встречает реклама букмекерской конторы: как говорится, ставишь деньги на удачу. Пишут там, конечно, не про долги, а про успехи: «возглавляемое Ириной Леонтьевной Михайловой (одним из опытнейших руководителей в сфере жилищно-коммунального хозяйства и строительства г. Москвы, лауреатом множества почетных наград города) ООО «УК ЮНИ-ДОМ» в качестве основных обязательств перед собственниками многоквартирных домов видит стремление к постоянному повышению уровня комфорта и безопасности проживания жителей в управляемом жилищном фонде». Суды идут полным ходом не первый год, ЮНИ-ДОМ крайне неохотно отдает долги – в том числе благодаря пробелам в законодательстве.

Но беда для опытных бизнесменов-управдомов пришла из забытого ими прошлого – прилетело эхо банкротства «Стройпрактики». В начале марта решением суда были арестованы 30 банковских счетов, принадлежавших Н.А. Плехановой. Ирина Леонтьевна Михайловна тоже пострадала – судебный арест коснулся ее квартиры, земельного участка и дома. И, в качестве «вишенки на торт», суд наложил арест на акции и доли в уставных капиталах АО «ЮНИ», ООО «ЮНИ-СТРОЙ», ООО «УК ЮНИ-ДОМ», принадлежащих указанным лицам.

В «МОЭК» заявили, что в дальнейшем деньги с банковских счетов будут направлены на погашение задолженности перед ПАО «МОЭК». Личное движимое и недвижимое имущество тоже будет реализовано, а вырученные средства также будут направлены на оплату долга.

Так что дельцам-управдомам - в том числе и часто остающимся в тени хозяевам бизнеса, привыкшим за последние годы к безнаказанности благодаря проверенным схемам ухода от долгов - придется решать: или изобретать новые механизмы и серые схемы, или все-таки платить. В ином случае нажитым тяжким неправедным трудом имуществом просто не удастся воспользоваться.

Кстати, хорошо, если получится ограничиться только потерей имущества – в Москве по запросам ресурсоснабжающих организаций уже стали возбуждать уголовные дела в отношении управляющих компаний-должников. Тем более что мошенничество и недобросовестность в вопросах снабжения теплом и горячей водой жителей Москвы критически опасно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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