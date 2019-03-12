Правительство и бизнес готовы вместе решать задачи в сфере экологии, поставленные Президентом страны

Сегодня в Москве в рамках проводимой российским Союзом Промышленников и Предпринимателей «Недели российского бизнеса», состоялся Экологический форум «Национальный проект «Экология»: задачи бизнеса и государства». В обсуждении актуальных проблем охраны окружающей среды и реализации национального проекта «Экология» приняли участие Специальный представитель Президента РФ по вопросам природоохранной деятельности и экологии Сергей Иванов, президент Российского Союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин, председатель Комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов, первый заместитель председателя Комитета РСПП по экологии и природопользованию, генеральный директор компании «ЕвроХим» Игорь Нечаев и руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова.

Участники Форума отмечали, что общий объём финансирования утверждённого в конце прошлого года национального проекта «Экология» - более 4 трлн. руб., из которых более 3,5 трлн. руб. предполагается профинансировать из внебюджетных источников. Эти средства будут направлены на улучшение экологической обстановки и обеспечение экологической безопасности. Представители российской промышленности видят свой главный вклад в достижение этих целей путём внедрения на производствах наилучших доступных технологий (НДТ). Базовый закон о них был принят 5 лет назад, в то же время, у отечественной промышленности до сих пор нет полного представления о том, как будет работать новая система регулирования – не приняты порядки установления технологических нормативов, отнесения технологии к НДТ, разработки программ повышения экологической эффективности и применения налоговых льгот для экологически эффективных производств, а также требования к автоматическим системам непрерывного контроля выбросов и сбросов.

Как отметил в своём выступлении на Форуме первый заместитель председателя Комитета РСПП по экологии и природопользованию Игорь Нечаев, «мы считаем крайне важным скорейшее принятие всех недостающих нормативных актов, касающихся регулирования промышленности на основе НДТ. Также целесообразны скорейшие подготовка и принятие законопроекта, исключающего требование о проведении экологической экспертизы материалов заявки на получение комплексного экологического разрешения». - Мы знаем, что Минприроды России и Росприроднадзор активно работают над улучшением ситуации, но сделать нужно еще очень много, причём за очень короткий срок. Напомню, Европа внедряла НДТ более 20 лет, нам уже осталось меньше пяти. Мы надеемся, что в рамках недавно объявленного Председателем Правительства РФ внедрения механизма «регуляторной гильотины» эта работа возобновится и принесёт реальные результаты. Это принципиально важно в контексте перехода на наилучшие доступные технологии, - подчеркнул Игорь Нечаев.