Газпромбанк запустил премиальную программу обслуживания

Один из крупнейших российских банков – Газпромбанк – начиная с этой недели предлагает своим клиентам новый премиальный пакет услуг «Газпромбанк. Премиум». Об этом говорится в его сообщении.

Премиальным клиентам Газпромбанк предоставляет приоритетное обслуживание вне очереди, консультации удалённого персонального менеджера, выделенную телефонную линию, круглосуточный консьерж-сервис, трансферы в аэропорты и на железнодорожные вокзалы и обратно, доступ в бизнес-залы в аэропортах по всему миру и страхование всей семьи на $1 млн в путешествиях.

Кроме того, пакет услуг «Премиум» предусматривает выпуск премиальной карты с опцией на выбор. Согласно сообщению Газпромбанка это может быть начисление до 5 миль за каждые 100 рублей по любым покупкам и до 11 миль за покупки на специальном сайте «Газпромбанк Travel». Либо один из двух вариантов с кэшбэком: за любые покупки до 2,5% или 15% на АЗС и парковках и 10% в кафе/ресторанах. Наконец, по премиальной карте Газпромбанка также доступно бесплатное снятие наличных в любых банкоматах и бесплатные переводы на карты других банков.

Пока предложение действует в Москве, Северо-Западном, Центральном и Приволжском округах. Однако «в дальнейшем программу «Газпромбанк. Премиум» планируется запустить на всей территории России», говорится в сообщении пресс-службы банка. «Этот продукт особенно важен для нас, так как знаменует новый этап в обслуживании премиальных клиентов», – прокомментировал первый вице-президент Алексей Попович. По его словам, цель Газпромбанка – сделать свои карты «выбором номер один в повседневной жизни».

Это не первый пакетный продукт от Газпромбанка за последнее время. В декабре прошлого года банк также запустил пакет «Мама и малыш» для будущих родителей. «Мы планируем дойти до полной персонализации и индивидуализации предложения, когда для каждого из клиентов путем выбора нужных опций будет формироваться свое собственное наполнение и отдельная цена того или иного продукта», – рассказывал тогда в беседе с «КП» представитель АО Газпромбанк. И менее чем через 3 месяца после этого на рынок выводится новый премиальный пакет услуг.

Когда появятся новости от Газпромбанка об очередном запуске новых продуктов – вопрос времени. Судя по словам Алексея Поповича, ждать долго не придется: «Мы приложим все усилия для дальнейшего развития линейки розничных продуктов».

Что касается нового премиального пакета от ГПБ, то, по мнению экспертов, это хорошая идея и довольно перспективное направление, особенно когда речь идет о крупных населенных пунктах. «В городах-миллионниках есть довольно серьезная прослойка людей со стабильно хорошим и очень хорошим достатком, но все же еще не проходящих в категорию private banking, где порог входа может составлять десятки миллионов рублей», – говорит аналитик БКС Сергей Суверов.

По его словам, не так много банков занимается этой категорией потенциальных клиентов, находящихся между условно «обычными» и «частно-банковскими», так что в соответствующей нише еще есть хорошие перспективы для роста, особенно если сравнивать с жесткой конкуренцией в среднем по рынку банковской розницы.