2019-03-22T14:50:40+03:00
Общество

На Сокольническую линию метро вышли новые поезда «Москва-2019»

В них удобнее поручни и тормозная система лучше
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
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На Сокольническую линию московского метро вышли два новых 8-вагонных поезда «Москва-2019»На Сокольническую линию московского метро вышли два новых 8-вагонных поезда «Москва-2019»
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В столичном метро с февраля нынешнего года начали испытывать новые поезда «Москва-2019» с улучшенными техническими характеристиками, в том числе, поручнями около дверей вагона. Испытания прошли успешно и вот два таких составах вышли на Сокольническую линию. До конца года в столичном метро планируют запустить еще 45 таких составов из 360 вагонов.

- На Сокольническую линию московского метро вышли два новых 8-вагонных поезда «Москва-2019». В них удобнее поручни и лучше тормозная система. В ближайшее время запустим на красной ветке еще 10 таких составов. Будет комфортнее, - сообщил в соцсетях мэр Москвы Сергей Собянин.

Чем же отличаются новые поезда? По сути, это такие же поезда «Москва», которые можно встретить на Таганско-Краснопресненской и Калужско-Рижской линиях, но модернизированные.

В салоне увеличены наддверные табло с экранами высокой четкости, новое покрытие пола, измененная облицовка салона и другое расположение поручней

В салоне увеличены наддверные табло с экранами высокой четкости, новое покрытие пола, измененная облицовка салона и другое расположение поручней

- В салоне увеличены наддверные табло с экранами высокой четкости, новое покрытие пола, измененная облицовка салона и другое расположение поручней — шестиугольный поручень расположен под потолком между дверями противоположных бортов. На сидениях состава – антивандальная ткань, - рассказали в Московском метрополитене.

Одним из главных технических изменений стала система электродинамического торможения - до полной остановки без применения фрикционного тормоза. Пассажирам будет 100% комфортнее, ведь торможение станет плавнее, и не будет душераздирающего свиста.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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