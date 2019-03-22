На Сокольническую линию метро вышли новые поезда «Москва-2019»

В столичном метро с февраля нынешнего года начали испытывать новые поезда «Москва-2019» с улучшенными техническими характеристиками, в том числе, поручнями около дверей вагона. Испытания прошли успешно и вот два таких составах вышли на Сокольническую линию. До конца года в столичном метро планируют запустить еще 45 таких составов из 360 вагонов.

- На Сокольническую линию московского метро вышли два новых 8-вагонных поезда «Москва-2019». В них удобнее поручни и лучше тормозная система. В ближайшее время запустим на красной ветке еще 10 таких составов. Будет комфортнее, - сообщил в соцсетях мэр Москвы Сергей Собянин.

Чем же отличаются новые поезда? По сути, это такие же поезда «Москва», которые можно встретить на Таганско-Краснопресненской и Калужско-Рижской линиях, но модернизированные.

В салоне увеличены наддверные табло с экранами высокой четкости, новое покрытие пола, измененная облицовка салона и другое расположение поручней

- В салоне увеличены наддверные табло с экранами высокой четкости, новое покрытие пола, измененная облицовка салона и другое расположение поручней — шестиугольный поручень расположен под потолком между дверями противоположных бортов. На сидениях состава – антивандальная ткань, - рассказали в Московском метрополитене.

Одним из главных технических изменений стала система электродинамического торможения - до полной остановки без применения фрикционного тормоза. Пассажирам будет 100% комфортнее, ведь торможение станет плавнее, и не будет душераздирающего свиста.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На Большой кольцевой линии столичного метро запустят поезда «Москва»

На первом участке Большой кольцевой линии запустят поезда нового поколения «Москва». Инновационные составы выйдут в преддверии открытия станции «Савеловская» (подробности)