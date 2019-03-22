Коммунарская линия метро в Москве: Отрезок от «Улицы Новаторов» до «Столбова» будут строить частями

К 2023 году в столице откроется новая линия метро - Коммунарская. Причем один из отрезков ветки от станции «Улица Новаторов» до станции «Столбово» планируют строить частями. На этом маршруте длиной около 16 километров будет семь станций (см. схему). Такие изменения в проект внесла градостроительно-земельная комиссия под руководством Сергея Собянина.

Сначала построят участок «Улица Новаторов» - «Славянский мир». Его протянут от строящейся станции «Улица Новаторов» Большой кольцевой линии (БКЛ) вдоль Ленинского проспекта, улиц Академика Опарина и Генерала Тюленева до проектируемой станции «Славянский мир» в поселении Мосрентген. Его длина - 8,7 километра. Здесь разместят четыре станции - «Улица Новаторов», «Улица Академика Опарина», «Улица Генерала Тюленева» и «Славянский мир».

Потом проложат ветку дальше - от станции «Славянский мир» до «Столбова». Здесь метро поедет по поселению Мосрентген вдоль Калужского шоссе, по поселкам Газопровод, Коммунарка и поселению Сосенскому вдоль автодороги МКАД - поселок Коммунарка - аэропорт Остафьево. Длина этого отрезка - 7,2 километра. На нем будет три станции - «Мамыри» (в районе улицы Адмирала Корнилова), «Коммунарка» и «Столбово».

Напомним, Коммунарская линия метро пойдет от станции «Севастопольский проспект» до Троицка. Общая длина всего маршрута - около 40 километров. На нем откроют 16 станций. После запуска удобнее станет ездить по городу в первую очередь жителям юго-запада и Новой Москвы. В Стройкомплексе столицы не исключают, что в будущем Коммунарскую линию можно продлить до станции «Нижегородская» Кожуховской линии. Благодаря этому появится новый скоростной диаметр Троицк - Некрасовка.

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